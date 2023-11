Appell von Joko und Klaas soll Leben retten: Mega-Erfolg nach nur 24 Stunden!

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben bei ihrer Schatzsuche einen Aufruf gestartet der Leben retten soll. © ProSieben

So gab es am Samstagabend zur Primetime statt eines Rätsels unter dem Titel "Stellas Schatzsuche" einen wachrüttelnden Appell. Zu sehen war Stella, eine 25 Jahre alte Frankfurterin, die an Blutkrebs erkrankt war und durch eine Stammzellenspende eine zweite Chance in ihrem Leben erhalten hat.

Möglich gemacht hat das eine Frau, die sich schon zuvor bei der DKMS registriert hatte. Jene wurde bei einem Abgleich als passende Spenderin ausfindig gemacht und konnte schlussendlich auch spenden.

Die mit der herzergreifenden Folge einhergehende Bitte, sich ebenfalls zu registrieren oder alternativ - wenn bereits geschehen oder nicht möglich - auf die Bedeutung der DKMS aufmerksam zu machen, richteten sowohl Stella als auch Winterscheidt und Heufer-Umlauf dabei direkt an alle Zuschauenden.

Verknüpft mit der Garantie, sollten bis Dienstag 10.000 Registrierungen erreicht werden, werde der Code des Koffers der Schatzsuche ohne ein Rätsel bekannt gegeben, hoffte das Entertainer-Duo auf eine möglichst hohe Beteiligung.