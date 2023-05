Alle gegen eine bei "Kampf der Realitystars": Sarah Knappiks Lebenslauf sorgt für Aufregung

Nach einigen mehr oder weniger realistischen Spekulationen ("Ist das Bruce Darnell?") entpuppt sich der neue Sala-Bewohner als Percival Duke (57). Der Sänger macht sich sofort beliebt, indem er auf die Frage "Du warst bei DSDS ?" mit "Ne, ich war da, wo die echten Sänger waren" antwortet. Damit meint er übrigens " The Voice of Germany "...

Als kurz darauf das Boot heranschippert, wartet Daniel bereits am Wasser auf den mysteriösen Neuankömmling. "Der Daniel hat ja auf dem Steg gelauert wie so 'ne Spinne, die drauf wartet, dass eine Fliege ins Netz geht und sie die endlich verspeisen kann", ätzt Lästerschwester Matthias.

Ihr Menschenhass wächst wenige Minuten nach der Begrüßung weiter, als Daniel (38) versucht, das Alter der neuen "Granatenfrau" zu erraten: "Ich schätz' mal so mein Alter, so 32?" Autsch. Aus diesem Fettnäpfchen kann er sich so schnell nicht wieder herausreden.

In glühender Thailand-Hitze müssen die Realitystars "Reise nach Jeru-Sala-lem" spielen. © RTLZWEI

Im Spiel "Reise nach Jeru-Sala-lem" geht es darum, in mit Folie aneinander geklebten Zweier-Teams so schnell wie möglich in die Mitte des Spielfelds zu gelangen, und zwar bepackt mit schweren Koffern. Runde für Runde schrumpft die dort liegende Anzahl an Kissen, sodass am Ende nur das schnellste Gewinner-Paar übrig ist.

Selbst angesichts der Anstrengungen in der prallen Sonne schaffen es Matthias und Daniel noch, sich zu streiten. Das hilft aber alles nichts: Am Ende entscheiden die Turteltauben Eva (30) und Paul (41) das Game für sich.

Während sich die beiden im Pool entspannen dürfen, müssen die Loser als Bestrafung mit einem stark begrenzten Wasser-Kontingent zurechtkommen.

Und als wären die Nerven dadurch nicht sowieso schon genug strapaziert, muss dann auch noch die Frage "Wer hier ist unverdient berühmt?" geklärt werden. Die Stars vermuten, dass dies - nach Ansicht der Zuschauer - am meisten auf Tim (31), Matthias, Emmy und Sarah zutrifft, am wenigsten auf Daniel und Manni (60). Im tatsächlichen Ranking landen Daniel, Percy und Manni auf den "guten Plätzen", Emmy, Sarah und Eva auf den schlechten.

Besonders Sarah hat an dieser Einschätzung ihrer Berühmtheit zu knabbern: Vor versammelter Runde stellt sie klar, dass sie bereits in Hollywood-Produktionen mitgewirkt hat. Und zwar - haltet Euch fest! - als Komparsin in Sharknado 4 und 5. "Ich hab den Freund von Hannah Montana gerettet", verrät sie die Details ihrer Rolle. Bei den anderen Bewohnern stößt sie damit aber nicht auf die gewünschte Bewunderung, sondern erntet stattdessen nur Gelächter.