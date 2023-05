Bachelor Paul datet bei "Kampf der Realitystars": Das sagt Busenfreundin Antonia Hemmer

Hamburg/Thailand - Beim "Kampf der Realitystars" (KDRS) hätten Paul Janke (41) und Single-Mama Eva Benetatou (30) bei einem Date für romantische Szenen sorgen können. Taten es aber nicht. Was Ex-Kandidatin Antonia Hemmer wohl dazu sagt?

Eva (30) freut sich über das Date mit Rosenkavalier Paul Janke (41). © RTLZWEI

Aber von vorne:

Eva hat schon seit längerem ein oder zwei Augen auf ihren Konkurrenten Paul geworfen. Sie denkt, zwischen ihnen herrsche ein guter Vibe, erklärte die 30-Jährige in der 5. Folge "KDRS" den Zuschauern im Einzelinterview. "Man kann für Anziehung und Gefühle manchmal nichts. Und unverhofft kommt oft."

Auch Bernd meint Paul habe Interesse an Eva. "Aber ich glaube er will warten, was sich dann anschließend ergibt", beruhigte er die Single-Mutter im Gespräch.

RTLZWEI erbarmte sich schließlich und half mit einer Überraschung nach. Ein Dream-Date! Paul wirkte ob der Nachricht weniger enthusiastisch. Er ist ja auch nicht primär angereist, um eine Frau zu finden. Vielleicht sekundär? "Na klar kann man hier irgendwie dann auch so eine Show machen, aber das ist eigentlich nicht meins", so der ehemalige Rosenkavalier.

Eva hingegen freute sich: "Wir werden sehen, was heute passiert."

Im Dating-Raum stand dann sogar ein mit Rosen verziertes Bett für alle Fälle bereit. Reinschlüpfen wollte Paul aber nicht. Die 30-Jährige hätte ihn hingegen wohl gerne drin liegen sehen. Romantisch wurde es dann wie erwartet nicht.