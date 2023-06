Percival nach "Kampf der Realitystars"-Exit: "Erst mal eine Wohnung finden, weil ich obdachlos bin"

Thailand - Percival Duke (58) ist bei " Kampf der Realitystars " (KDRS) endgültig Geschichte. Nachdem der Sänger in Folge 5 erstmals von der Mehrheit rausgewählt worden war und eine zweite Chance erhalten hatte, entschied er sich am Mittwoch für den freiwilligen Auszug, der ihm 10.000 Euro cash auf die Hand brachte. Und die kann er auch gut gebrauchen.

"The Voice of Germany"-Teilnehmer Percival Duke (58) verließ "Kampf der Realitystars" am Mittwoch freiwillig. © RTLZWEI

"Ein paar waren entsetzt und naja, das ist mir fucking egal. Weil, die zahlen meine Rechnungen nicht", sagte der 58-Jährige nach seinem Ende in der RTLZWEI-Show. Entsetzt von seiner Entscheidung, die angebotenen 10.000 Euro zu nehmen und dafür freiwillig Adieu zu sagen.



Für Percy kam die mit dem TV-Ende verbundene Offerte zum richtigen Zeitpunkt. "Ich habe gemacht, was ich machen wollte und erreicht, was ich erreichen wollte."

Im Gegensatz zu (angehenden) Reality-Größen sei KDRS für ihn keine Arbeit gewesen. "Ich bin Künstler, und das ist total was anderes."

Vor allem Serkan Yavuz (29) habe sich über seine Entscheidung "aufgeregt", die gleichbedeutend mit einer 10.000 Euro geringeren Prämie für den Show-Sieger einhergeht. Der 29-Jährige sei sich seines Sieges sicher, würde in dem Fall "nur" noch 40.000 Euro kassieren. "Der war der Einzige, der nicht tschüss sagen wollte. Ich bin in sein Gesicht gegangen und ich so: 'Tschüss!'"

Mit den 10.000 Euro hat Percival jetzt einiges vor.