Superzwillinge Heidi und Heike sauer auf Haftbefehl-Ehefrau: "Wie so ein Depp ..."

Thailand - Für Kevin Schäfer (35) und die "Superzwillinge" Heidi und Heike Kapuste (57) war in Folge 9 bei " Kampf der Realitystars " Schluss - sie wurden von der Konkurrenz gekickt. Kurz danach haben sie sich zum Exit geäußert.

Heidi und Heike Kapuste (57) mussten auch gehen. © RTLZWEI

Über die Münze, vor allem aber über die Begründung von Nina Anhan (34) haben sich die Twins geärgert. Die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (38) sagte in der "Stunde der Wahrheit": "Ich hab euch gestern schon gesagt, dass ich keine Mitläufer mag, und ihr wart es einfach in meinen Augen."

Schade, finden die Brandenburgerinnen. "Die Stimme hat uns doch ein bisschen getroffen. Wir waren für sie da in schwierigen Zeiten, wir haben ihr wie so ein Depp das Handtuch gehalten, dass sie sich duschen konnte. Und sie sagt, wir sind Mitläufer!"

Die 57-Jährigen seien "nie" Mitläufer gewesen. "Wir haben immer unsere eigene Meinung vertreten, wahrscheinlich hat ihr unsere nicht gepasst. Aber da stehen wir auch drüber und deshalb ist uns das auch egal."

Immerhin von Lilo von Kiesenwetter (70) gab es - trotz Nominierungsmünze - warme Worte: "Die besten Menschen in dieser Sala. Ihr wart immer ehrlich, immer korrekt und ihr könnt sooo stolz auf euch sein, dass ihr hier wart. Ich liebe euch und das bleibt auch so in meinem Herzen."

Heidi und Heike drücken ab sofort übrigens Chris Manazidis (37) die Daumen: "Wenn er das nicht gewinnt, ist er trotzdem unser Realitystar 2024."