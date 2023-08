Leipziger Dynamo-Fan fassungslos: Haben Lok-Chaoten seinen geliebten VW in die Luft gejagt?

"Kripo Live" geht einem Fall auf den Grund, bei dem das Auto eines Dynamo-Dresden-Fans aus Leipzig mutwillig vollkommen zerstört worden ist.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der Schock sitzt tief: Jahrelang hat ein Leipziger an einem VW Golf herumgeschraubt, sein ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Doch es brauchte nur wenige Sekunden, um den lang gehegten Traum des Mannes zu zerstören. Hintergrund könnte eine Rivalität zwischen Fußball-Anhängern sein.

Der VW Golf des Leipzigers Chris Zwillus (37) wurde von Unbekannten mit Pyrotechnik in die Luft gesprengt. © Bildmontage: privat Chris Zwillus (37) steht neben seinem geliebten VW Golf und kann es noch immer nicht so richtig fassen. Vor gut drei Wochen flog das Fahrzeug mitten in der Nacht in die Luft – mit einem Schlag waren Hunderte Stunden Arbeit und Tausende Euro dahin. "Der Verlust des Fahrzeuges hat mich sehr hart getroffen", erzählt der Leipziger in der MDR-Sendung "Kripo Live". Dabei geht es nicht nur um den finanziellen Wert, der Wagen sei gleichzeitig eine Erinnerung an zwei Menschen in seinem Leben, die erst vor Kurzem verstorben sind. "Das kann mir leider keiner mehr ersetzen, die Arbeit mit den zwei Jungs." TV & Shows Feuriges TV-Duell am Grill: Henssler und Mälzer geben beim Sommer-Special alles! Mit ihnen hat er das Auto in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut: neues Fahrwerk, 17-Zoll-Felgen, neue Auspuffanlage und natürlich eine neue Lackierung. "Ich bin Dynamo-Dresden-Fan und dadurch kam die Lackierung von dem Auto zustande", so Zwillus weiter. Möglicherweise hat er sich mit den gold-schwarzen Farben sogar zur Zielscheibe eines Anschlags gemacht ...

Von seinem Herzensprojekt ist nun nur noch ein Haufen Schrott übrig. © privat

Der Geschädigte wollte bald seine erste Fahrt mit dem herausgeputzten Wagen unternehmen, doch daraus wird jetzt nichts mehr. © privat

Lauter Knall mitten in der Nacht – Schock am nächsten Morgen

Der 37-Jährige ist glühender Anhänger von Dynamo Dresden. Wurde ihm das jetzt zum Verhängnis? © dpa/Matthias Rietschel Eigentlich sollte der fertige Golf am 17. Juli zum TÜV, damit der 37-Jährige endlich zur Jungfernfahrt aufbrechen kann. Doch soweit sollte es nicht mehr kommen. In der Nacht auf den 14. Juli haben Unbekannte mutmaßlich die Heckscheibe des Wagens zerstört und Pyrotechnik ins Innere geworfen. Die folgende gewaltige Explosion hat der Auto-Besitzer, der ganz in der Nähe der Werkstatt in der Jupiterstraße 50 im Leipziger Stadtteil Grünau wohnt, sogar gehört. "Es gab nachts einen lauten Knall, als ich wach geworden bin, aber ich bin sofort wieder eingeschlafen", erinnert er sich. Dass es sich um seinen geliebten VW handelte, konnte er zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. TV & Shows "Make Love, Fake Love"-Jannik meldet sich betrunken bei Fans: "Vermisse mein Baby" Die böse Überraschung folgte am nächsten Morgen: Totalschaden! "Mir ging's innerlich richtig schlecht, wie wenn das Herz rausgerissen wird, steckt ja genug Arbeit drin", erzählt der Fußballfan weiter. Rund 600 Arbeitsstunden und circa 17.000 Euro hatte er investiert – umsonst.

So ramponiert sah der Golf vor einigen Jahren aus, als Chris Zwillus ihn gekauft hat. © privat

Seitdem hat er rund 17.000 Euro und zusammen mit Freunden etwa 600 Arbeitsstunden investiert ... © Bildmontage: privat

... um sein Traumauto daraus zu machen. © privat

Bei den unbekannten Tatverdächtigen könnte es sich um Fans von Lok Leipzig handeln – es wurden entsprechende Aufkleber auf dem Wagen hinterlassen. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Kripo ermittelt: Haben Fans von Lok Leipzig das Auto in die Luft gejagt?