Brutale Attacke im eigenen Zuhause: Falsche Handwerker fesseln Mieter in der Badewanne

Leipzig - Neuer, brutaler Tiefpunkt im Fall von falschen Handwerkern: Statt ihr Opfer abzulenken, sind Täter in Leipzig nun auf einen 28-Jährigen losgegangen und haben ihn in der Badewanne gefesselt! Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise.

Fälle von Einbrechern, die sich als Handwerker ausgeben, sind ja bekannt. In Leipzig hat die Masche nun jedoch einen neuen, brutalen Tiefpunkt erreicht, als Täter ihr Opfer angriffen und fesselten. (Symbolbild) © dedivan1923/123RF

"Das Besondere an diesem Fall ist natürlich die brutale Vorgehensweise der beiden Täter. Das ist normalerweise nicht so. Im Normalfall ist es eher ein Ablenken, während der andere Täter die Wohnung durchsucht", sagt Polizeisprecher Tom Erik Richter bei "Kripo live" über den Fall, der sich bereits am 23. Dezember in der Humboldstraße im Leipziger Zentrum-Nordwest ereignete.

Der Tathergang liest sich wie eine Szene aus einem Krimi: Gegen 8.15 Uhr klingeln die beiden vermeintlichen Handwerker bei dem 28-Jährigen unter dem Vorwand, ein Wasserleck reparieren zu müssen. Die Täter sollen dabei Arbeitskleidung getragen haben.

Der junge Mann lässt sie in die Wohnung. "Dort hat eine der beiden Personen angefangen zu arbeiten, während die andere Person hinter dem Geschädigten stand und diese Person hat dann den Geschädigten urplötzlich angegriffen, in eine Badewanne gedrückt und dort auch gefesselt", so Richter.

Während einer der Täter den 28-Jährigen in Schach hält, durchsucht sein Komplize die Wohnung nach Bargeld. Glück für das Opfer: Eine Nachbarin hört die ungewöhnlichen Geräusche in der Wohnung und beschließt, mit einem Ersatzschlüssel nachzusehen. Als sie die Tür öffnet, stürmen die falschen Handwerker aus der Wohnung und fliehen mit ihrem erbeuteten Diebesgut, einem oberen vierstelligen Bargeldbetrag.

Der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Angriff psychisch zu verarbeiten, wird jedoch dauern, heißt es in "Kripo live".