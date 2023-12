Automat gesprengt und Geisel genommen: Warum die Polizei noch immer rätselt

Im Januar wurde ein Geldautomat im Harz gesprengt. © Matthias Bein/dpa

Am 14. Januar 2023 hatten es niederländische Sprenger auf ein Besucherzentrum im Harz abgesehen. In Torfhaus (Landkreis Goslar) erbeuteten sie damals knapp 120.000 Euro, den Schaden, der am Haus entstanden war, nicht mitgezählt.

Nach der erfolgreichen Detonation flüchteten die Männer mit einem Mietwagen in Richtung Braunlage, wo sie plötzlich einen Unfall bauten. Mit ihrer Beute verbarrikadierten sie sich zunächst in einem leer stehenden Haus und dann in einer Garage.

Eine damals 68-jährige Anwohnerin war schließlich zur falschen Zeit am falschen Ort. "An diesem Morgen wollte meine Mandantin losfahren, um Brötchen zu holen", so Anwalt Steffen Hörning in der MDR-Sendung "Kripo live", "als sie die Garage betreten hat, ist sie von den Tätern überwältigt worden".

Die drei Männer aus den Niederlanden nahmen ihre Autoschlüssel ab, zerrten sie in den Wagen und fuhren davon. Erst eine Dreiviertelstunde später konnte die Polizei den Fluchtwagen stoppen, die Geisel befreien und die Männer festnehmen.