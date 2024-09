Erschütternde Details zum Mordkomplott von Großenhain: "Qualvoll gestorben"

Leipzig/Großenhain - Der grausame Mord an Dirk W. (†38) im Jahr 2020 hat für großes Entsetzen gesorgt - bei " Kripo live - Tätern auf der Spur" blicken Ermittler auf den Fall zurück - und schildern erschütternde Details.

Dirk W. (†38) musste einen qualvollen Tod sterben. © privat

"Im vorliegenden Fall hatte das Tatopfer eine mehrtägige Leidenszeit zu durchstehen, bevor es dann letztlich an einem Polytrauma verstorben ist. Es hatte schwerste Verletzungen und ist ganz qualvoll gestorben", berichtet Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt in der aktuellen Folge der MDR-Sendung.

Das Martyrium habe am Abend des 13. Juni begonnen: Das Opfer sei zum Großenhainer Rahmenplatz gelockt, in einem grünen Wagen mit vier Insassen mitgenommen, zu einem Waldrand gebracht, gequält und getötet worden - tagelang.

"Dort hat man Dirk W. dann aus dem Auto geholt, ihn zu Boden geworfen und dann sehr massiv brutal getreten, gegen die Rippen geschlagen - mit Zuhilfenahme eines Tisch-Holzbeins - und wirklich sehr, sehr stark verletzt und mit diesen Verletzungen hat man ihn dann auch einfach erst mal zurückgelassen", weiß Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden.

Doch die Täter seien noch am selben Abend wiedergekommen - ihr Opfer habe noch gelebt. "Da gab es neuerliche Tritte, dieses Mal gegen den Kopf, dann ist man wieder gegangen", so Geithner.

Am Tag darauf sei die Gruppe erneute zwei Male zu dem Schwerverletzten gefahren - und auch an Tag drei wieder: "Am Ende haben sie dann sieben Steine insgesamt - der größte hat 50 Kilo gewogen - auf den Kopf und auf den Oberkörper des Mannes geworfen und letztlich starb der dann auch."