Erst Gasflasche-Vorfall am Haus, dann gelockerte Radschrauben - "Ich habe Angst"

Ziegelheim - Erst der Vorfall am Haus, dann die gelockerten Radschrauben am Auto seines Sohnes: Ein Vater aus Thüringen hat Angst - die Polizei ermittelt.

"Die Täter schmissen dort offensichtlich eine große Gasflasche in Richtung eines Fensters, welches sich im Erdgeschoss befindet", so Katja Ridder von der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera im Beitrag. Glücklicherweise habe die Gasflasche das Fenster nicht durchschlagen und sei quasi auf die daran befindliche Terrasse gerollt, ergänzt die Polizei-Hauptkommissarin.

Offenbar versuchten Unbekannte, das Haus von Mario Weise in Ziegelheim (Kreis Altenburger Land) mit einer Gasflasche zu sprengen, wie aus den Angaben hervorgeht. Konkret geht es um die Nacht zum 9. Dezember 2024 (Montag). Irgendwann, mitten in der Nacht, nähern sich ein oder mehrere Unbekannte dem Haus, eine Scheibe geht zu Bruch, heißt es.

Im Beitrag wurde in Zusammenhang mit der Gasflasche noch erwähnt, dass einer der Tragegriffe entfernt worden sei. © Landespolizeiinspektion (LPI) Gera / Montage

"Ich war schockiert und hab' sofort die Polizei gerufen", berichtet der Hausbesitzer, der laut "Kripo live" mit seinem Sohn (18) in einer Siedlung am Ortsrand lebt, im Beitrag. Der Tatort befindet sich laut Magazin in der Uhlmannsdorfer Straße in Ziegelheim.

Ist der Vorfall am Haus nicht schon gruselig genug, kommt es nur wenige Tage später zu einem beängstigenden Erlebnis. Den Angaben nach wird am 15. Dezember 2024 (Sonntag) das Auto des Sohnes im Nachbarort Langenleuba-Niederhain angegriffen. "Ihm wurden die Radschrauben gelockert - und zwar komplett alle Radschrauben an seinem Auto. Er hat's zum Glück sofort bemerkt [...]", so Weise.

"Beide Taten geschahen tatsächlich innerhalb von nur wenigen Tagen, sodass hier ein Zusammenhang schon als wahrscheinlich anzusehen ist. Ob das aber tatsächlich so ist, werden die Ermittlungen ergeben", so Katja Ridder von der LPI.

Mario Weise fühle sich nicht mehr sicher, für ihn und seinen Sohn sei die Situation extrem belastend, heißt es im Beitrag. "Ich hab' Angst davor, dass sich das Ganze wiederholt und vielleicht dann auch schlimmere Ausmaße annimmt und, dass hier Leib und Leben in Gefahr ist", sagt Mario Weise.