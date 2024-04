Betroffene über Trauma mit Tinder-Betrüger: "Er war zuvorkommend, höflich und einfühlsam"

Leipzig - Die Fälle des sogenannten Love Scammings häufen sich seit einigen Jahren. Bei " Kripo live " erzählte eine Betroffene am Sonntagabend von ihren Erfahrungen.

Love Scams können sich oftmals über einen Zeitraum von mehreren Monaten spannen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. © Bernd Diekjobst/dpa-tmn

Ilona W., die in der Sendung mit verstellter Stimme und verdeckt auftritt, schäme sich noch immer wegen des erlittenen Betrugs, wie sie offenlegt.

"Ich war völlig kaputt, fertig", erinnert sie sich an den Anfang der Geschichte zurück. "Ich hab mir gedacht: 'Es muss für mich doch auch jemanden da draußen geben!'". Und so meldete sie sich bei der Datingplattform Tinder an.

Schnell kam die dreifache Mutter dort mit einem Mann ins Gespräch, der sich als "Brandon", 60 Jahre alt, ausgab. Über mehrere Monate hinweg tauschte sie sich mit ihm aus, vertraute ihm alle möglichen Geheimnisse an und ging schließlich sogar eine Beziehung mit ihm ein - ohne ihn je persönlich getroffen zu haben.

"Er war so zuvorkommend, höflich und einfühlsam. Er hat mich verstanden", erklärt sie die besondere Bindung. Als er sie aufgrund einer "finanziellen Notlage" nach 13.000 Euro fragte, habe sie zunächst abgelehnt. Doch er blieb hartnäckig, sagte: "Wenn du mich liebst, machst du das!". Also stimmte Ilona, die sich so sehr nach Liebe sehnte, zu.

Erst als er danach für ihr erstes Treffen nicht wie vereinbart am Flughafen ankam, wurde ihr klar: Sie war auf einen Betrüger reingefallen. "Ich hab nicht mal geweint, ich war auch nicht wütend. Ich bin dann einfach ganz ruhig nach Hause gefahren und hab dann da in mich reingeheult."