Explosionsgefahr in sächsischem Sonderpostenmarkt: Wer spielte hier mit dem Leben von Menschen?

Borna/Leipzig - Dieser Einsatz hielt Dutzende Feuerwehrleute über viele Stunden in Atem: Ende Mai stand der Sonderpostenmarkt Wreesmann im sächsischen Borna lichterloh in Flammen . Schnell war klar, hier musste es sich um Brandstiftung handeln. Bei der Suche nach den Tätern wird die Polizei auch von " Kripo Live " unterstützt.

Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften fast die ganze Nacht vom 21. auf den 22. Mai gegen die verheerenden Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Borna

Der Schaden für das Unternehmen ist immens: "Zum einen haben wir natürlich unser komplettes Inventar und die Ware verloren", so Unternehmenssprecherin Nadja Grimm in der MDR-Fahndungssendung.

Das betreffe die gesamte, erst im März 2023 eröffnete Filiale inklusive aller Arbeitsmittel und Kassen. "Diesen Schaden kann man Stand jetzt auf circa 300.000 Euro beziffern." Von den Umsätzen, die seit dem Großbrand wegfallen, ganz zu schweigen.

Doch der Schaden am Gebäude, das am späten Abend des 21. Mai einer regelrechten Feuerwalze zum Opfer gefallen war, geht in die Millionenhöhe.

Als die Kameraden zahlreicher Feuerwehren aus der Umgebung an jenem Abend in der Oststraße in Borna eintrafen, stand der Markt bereits komplett in Flammen.

Dabei stellte das Feuer auch für Menschen eine große Gefahr dar, denn der Markt befindet sich mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Verschiedenste Chemikalien wurden dort gelagert, es bestand Explosionsgefahr.

"In den ersten Minuten des Brandes hat man deutlichst Knallgasexplosionen, also zerplatzende Druckbehälter gehört", bestätigte auch Michael Weiß, Pressesprecher Feuerwehr in Borna, am Abend des verheerenden Feuers.