Nachts allein nach Hause: "Kripo live" testet das "Heimwegtelefon"

Jeder kennt das Gefühl, wenn sich eine schlecht beleuchtete Straße nachts plötzlich bedrohlich anfühlt. Der Verein "Heimwegtelefon" sorgt dafür, dass sich Menschen auf dem Weg nach Hause sicherer fühlen. © TEA/123RF

Sie selbst habe auf dem Heimweg bereits mehrfach bedrohliche Situationen erlebt, sagt Reporterin Friederike Franke zu Beginn des Beitrags.

"Zum Beispiel war ich vor ein paar Monaten nachts auf dieser Straße mit dem Fahrrad unterwegs und dann hat mich ein Mann auf seinem Rad eingeholt und mich mehrfach angesprochen." Die Reporterin habe dem Mann mehrfach mitgeteilt, dass sie sich nicht unterhalten möchte. "Aber er ist mir mit seinem Fahrrad bis vor meine Haustür gefolgt."



Einer Studie zufolge, die das Bundeskriminalamt 2022 vorgestellt hat, geben 67 Prozent der befragten Frauen an, dass sie sich nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sicher fühlen. 58 Prozent der Studienteilnehmerinnen meiden in der Nacht bestimmte Plätze oder Parks. Mehr als 25 Prozent hat Angst, sexuell belästigt zu werden. Im Vergleich dazu: Bei Männern sind es gerade einmal sieben Prozent.

Für das Experiment will Friederike Franke zu einer Fußgängerbrücke über die Elbe in Dresden laufen. Während sie sich in der Innenstadt befindet, ruft sie das Heimwegtelefon an. Dahinter verbirgt sich eine bundesweite Telefonhotline, bei der man anrufen kann, wenn man sich auf dem Heimweg unsicher fühlt.

Die Reporterin wird sofort mit Daniel verbunden, der fortan immer wieder fragt, wo sie sich gerade befindet und ihren Standort auf einer Karte verfolgt. Passiert etwas, setzt Daniel sofort einen Notruf ab.