84-Jähriger in Tram gegen Kopf getreten, 72-Jährige mit Faust geschlagen: "Das Blut spritzte nur so"

Die Folge des brutalen Tritts: eine Einblutung unter der Schädeldecke - die Rentnerin musste auf die Intensivstation. "Ich spürte einen Schmerz an meiner linken Kopfseite in Höhe Wange/Schläfe und prallte mit meinem Kopf gegen die Fensterscheibe der Straßenbahn, ich war kurz benommen", wird das Opfer im Fahndungsmagazin zitiert.

Der Angreifer stieg um 13.47 Uhr an der Haltestelle S-Bahnhof Südstadt aus und verschwand in Richtung Florentiner Bogen.

"Man sieht den unbekannten Täter, wie er gerade aufsteht, an einer Haltestange rüttelt die Dame in der hellen Oberbekleidung anspricht", beschreibt Thomas Müller vom Polizeirevier Halle in der aktuellen Folge der MDR-Sendung die Szenen der Überwachungskamera. "Diese erklärt dem unbekannten Täter, dass sie Hörgeräte trägt und ihn nicht verstanden hat."

Was am 30. Mai in der Straßenbahn-Linie 1 passierte, ist nur schwer zu fassen: Ein Mann trat einer 84 Jahre alten Frau gegen den Kopf.

"Kripo live"-Moderator Gerald Meyer (60) führte am Sonntagabend durch die aktuelle Folge. (Archivbild) © MDR/Andreas Lander

Der zweite Fall liegt schon etwas länger zurück: Am Nachmittag des 29. Oktobers 2023 wurde zunächst eine Frau in der Tram-Linie 7 bespuckt. "Die Geschädigte versucht den unbekannten Täter, nachdem er sie angespuckt hat zur Rede zu stellen, dieser ignoriert sie, spricht nicht mit ihr schaut sie nur an, steht im Türbereich und wartet bis die Bahn eingefahren ist in den Haltestellenbereich, um dort auszusteigen", schildert Müller.

Die Eskalation bei dieser Tat: "Auf dem Bahnsteig kommt Richtung Tür eine 72-Jährige, die durch den Täter unmittelbar angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird."

Der Schläger lief schließlich vom Tatort an der Endhaltestelle über die Dölauer Straße in Richtung Nordstraße.

Die Worte der 72-Jährigen werden in der Sendung ebenfalls wiedergegeben und machen die Brutalität der Attacke deutlich: "Es ging alles so schnell, meine Brille flog weg und das Blut spritzte nur so aus der Nase."



Der Polizeikommissar resümiert: "Die 72-jährige Geschädigte hat Verletzungen im Gesicht davon getragen, die ärztlich behandelt werden mussten. Sie ist körperlich wieder genesen - in den psychischen Zustand können wir natürlich nicht hineingucken."

Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kripo Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen. Die ganze Folge mit Bildern der Überwachungskameras könnt Ihr in der ARD-Mediathek streamen.