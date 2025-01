"Spurenbild sehr schlecht": Hilferuf bei der Suche nach Leipzigs gestohlener Statue

Leipzig - 24 Jahre lang stand die Statue der heiligen Barbara im Stadtteilpark Plagwitz im Leipziger Westen und erinnerte dort an die Geschichte des Viertels. Seit November vergangenen Jahres zeugt jedoch nur noch der Sockel von dem einstigen Denkmal. Die Figur wurde gestohlen! In " Kripo live " bat die Polizei um Hinweise zu den Dieben. Die Tat selbst sorgt weiterhin für Fassungslosigkeit.

Der Geschäftsführer zeigte sich noch immer außer sich vor Wut angesichts der Tat. "Wenn man sich vorstellt, dass hier jemand ein Denkmal hinstellt, das ja auch an etwas erinnert und dann jemand die Dreistigkeit hat, einfach herzufahren und das Ding abzumontieren, dann ist das eigentlich unglaublich."

Seit Ende November fehlt von der Statue jedoch jede Spur. Zwischen dem 20. und 25. November schlugen die Täter zu. Laut "Kripo live" müssen sie mit einem Fahrzeug samt Hebebühne oder ähnlichem Equipment in den Stadtteilpark gefahren sein und die Figur vermutlich mit einer Flex von ihrer Stele abgetrennt haben. Dabei müssen mehrere Personen beteiligt gewesen sein, denn die Plastik der Heiligen Barbara wiegt circa 100 Kilo.

"Der Hinweis zielt auf die Gießereiindustrie, die hier vor Ort ihre Wurzeln innerhalb der Stadt hatte", erklärte Thalmann in "Kripo live". "Aus diesem Grund hat man sie gewählt, um der Gießereikultur ein kleines Denkmal zu setzen."

"Wir konnten das gar nicht glauben", sagte Kai Thalmann in "Kripo live". Thalmann ist Geschäftsführer der Leipziger Gewerbehof GmbH, die die sogenannte Gießerstelle St. Barbara errichten ließ. Im Jahr 2000 wurde die Skulptur auf ihrem Granitsockel im Stadtteilpark eingeweiht, erinnerte seitdem an die Historie des Viertels.

Die Stele befindet sich am Eingang des Stadtteilparks Plagwitz an der Gießereistraße. © Christian Grube

Die Polizei ermittelt seitdem wegen besonders schweren Diebstahls. Das Problem: Die Tat bemerkte zunächst niemand.

"Das Spurenbild vor Ort war sehr schlecht aufgrund des längeren Zeitraums, sodass wir nicht feststellen konnten, wann genau die Statue entwendet wurde", erklärte Polizeisprecherin Josephin Sader.

"Natürlich war die Gegend auch der Witterung ausgesetzt, was die Spurenlage ebenfalls verschlechtert hat und keine ausgewertet werden konnten."

Die Tat erinnert an die Diebstähle zweier Statuen aus dem Clara-Zetkin-Park. Im Juli 2023 wurden dort der "Schwan" und der "Pelikan" von Unbekannten von ihren Sockeln gesägt und anschließend entwendet. Eine dritte Figur, den "Bär auf Kugel", montierte die Stadt daraufhin vorsorglich ab - aus Angst, auch er könnte ebenfalls gestohlen werden.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas im Stadtteilpark in Plagwitz bemerkt haben. Die Stele stand im Westen des Parks an dessen Eingang an der Gießerstraße. Ein Foto der Figur gibt es unter anderem auf leipzig-lexikon.de zu finden. Der entstandene Schaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Gewerbehof GmbH überlegt indes, das Denkmal zu ersetzen. "Auch wenn das ein bisschen fake wäre, ist das tatsächlich eine Überlegung, eine Sicherung dahingehend vorzunehmen, ein nicht so wertvolles Material zu nehmen wie Bronze", sagte Geschäftsführer Thalmann. "Es geht ja eher um die Idee der Gestaltung und des Aussehens."

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0341/94600 entgegen. Die komplette "Kripo live"-Folge von Sonntagabend gibt's als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek.