GZSZ: So geht's bei Yvonne und Michi weiter

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " geht wieder einmal ein Traumpaar getrennte Wege, obwohl sich die beiden eigentlich gerade erst wiedergefunden hatten.

Michi sieht Yvonnes Nähe zu Joachim zunehmend kritisch. © RTL

Yvonne und Michi waren einst verheiratet und haben mit Moritz sogar einen gemeinsamen Sohn. Nacheinander verschlug es beide aus dem Ruhrpott nach Berlin - als Freunde.

Doch ab Herbst 2025 kamen sich die beiden wieder näher und verliebten sich erneut. Allerdings gab es von vornherein ein Problem namens Hans-Joachim Gerner.

Yvonne trennte sich von dem gerissenen Geschäftsmann, weil ihr Moral-Kompass nicht mit dem seinen vereinbar war. Allerdings sind die Gefühle für ihren Mann nie wirklich verblasst, sodass sie kürzlich dann auch die Scheidung platzen ließ.

Und genau dieses Gefühl der Zerrissenheit wird Yvonne und Michi schließlich zum Verhängnis, wie die Schauspieler Gisa Zach (51) und Lars Pape (55) in einem RTL-Interview ankündigen.

"Der Hauptpunkt ist, dass er ihr nicht mehr vertraut. Als Mensch vertraut er ihr weiterhin, aber nicht mehr in der Beziehung", beschreibt der 55-Jährige den Grund für die Trennung.