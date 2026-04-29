GZSZ: So geht's bei Yvonne und Michi weiter
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geht wieder einmal ein Traumpaar getrennte Wege, obwohl sich die beiden eigentlich gerade erst wiedergefunden hatten.
Yvonne und Michi waren einst verheiratet und haben mit Moritz sogar einen gemeinsamen Sohn. Nacheinander verschlug es beide aus dem Ruhrpott nach Berlin - als Freunde.
Doch ab Herbst 2025 kamen sich die beiden wieder näher und verliebten sich erneut. Allerdings gab es von vornherein ein Problem namens Hans-Joachim Gerner.
Yvonne trennte sich von dem gerissenen Geschäftsmann, weil ihr Moral-Kompass nicht mit dem seinen vereinbar war. Allerdings sind die Gefühle für ihren Mann nie wirklich verblasst, sodass sie kürzlich dann auch die Scheidung platzen ließ.
Und genau dieses Gefühl der Zerrissenheit wird Yvonne und Michi schließlich zum Verhängnis, wie die Schauspieler Gisa Zach (51) und Lars Pape (55) in einem RTL-Interview ankündigen.
"Der Hauptpunkt ist, dass er ihr nicht mehr vertraut. Als Mensch vertraut er ihr weiterhin, aber nicht mehr in der Beziehung", beschreibt der 55-Jährige den Grund für die Trennung.
Michi zieht einen Schlussstrich unter seine Beziehung mit Yvonne - Was ist mit Gerner?
Für den Michi-Man sei die Scheidung mehr als eine reine Formalität gewesen, das habe ihn daher sehr stark getroffen, gibt der Darsteller einen Einblick in das Seelenleben seiner Figur.
"Dahinter sieht er eine Haltung und möglicherweise auch Gefühle für Gerner. Damit kann und will er nicht leben", erklärt Pape und wird von seiner Kollegin bestätigt: "Der Grund für die Trennung ist Yvonnes Verbindung zu Gerner, die nie ganz verschwunden ist und zwischen ihnen steht."
Er könne Michis Entscheidung absolut nachvollziehen: "Wenn man nicht zu hundert Prozent glücklich ist, ist ein klarer Schnitt oft gesünder, als in einer Beziehung zu bleiben und ständig wieder an denselben Punkt der Zweifel zu kommen", bestätigt der GZSZ-Star.
Bedeutet das Ende des einen also ein Comeback des anderen? Ob sie der Bruch mit Michi "noch stärker in Richtung Gerner bewegt", bleibt erst einmal offen, lässt Zach wissen. Allerdings ist Yvonne jetzt erst einmal auf seine Hilfe als Anwalt angewiesen, denn auch sie gerät im Mordfall Zoe ins Visier der Polizei.
Wieso Yvonne verdächtigt wird und was die Zukunft für Michi parat hält, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner