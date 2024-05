Ann-Kathrin Bendixen: "Vielleicht ist das der Grund, wieso ich noch da bin"

Timmersiek/Köln - Für Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" wurde die Reise bei " Let's Dance " am Freitagabend endgültig beendet.

Nach ihrem "Let's Dance"-Aus meldete sich Ann-Kathrin noch einmal mit nachdenklichen Worten bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Doch wie schon bei ihrem ersten Exit vor wenigen Wochen hatte die Influencerin damit bereits gerechnet und ging eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge aus der Tanzshow.

"Ich meine, wie wahnsinnig ist das, dass wir einfach bei jeder Show dabei waren, als absoluter Underdog. Das ist enorm!", erklärte sie am Freitagabend nach ihrem Rauswurf.

Schon in der kommenden Woche, werden dann Gabriel Kelly (22), Detlef D! Soost (53) und Jana Wosnitza (30) das Finale bestreiten. Außer Konkurrenz wird Ann-Kathrin aber einen letzten Auftritt an der Seite ihres Tanzpartners Valentin Lusin (37) haben. "Und da freue ich mich auch drauf!", betonte sie.

Doch danach will sie auch endlich wieder in ihr altes Leben zurück: "Ich misse den Ranz, die Natur und Freiheit", so die Travel-Influencerin, die Fans bis dato mit auf ihre Motorrad-Reisen statt aufs Tanzparkett genommen hatte.

Die TV-Welt sei für sie ein ganz neues Kapitel gewesen, erklärte Ann-Kathrin noch in dem Statement in ihrer Instagram-Story. Und das hatte auch so seine Tücken ...