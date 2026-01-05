Bombe geplatzt: Diese Schönheit ist die erste "Let's Dance"-Kandidatin der neuen Staffel

Köln - Die neue " Let's Dance "-Staffel steht in den Startlöchern und auch die erste Promi-Teilnehmerin ist jetzt bekannt. Es ist Vanessa Borck!

Vanessa Borck (29) wird in der neuen "Let's Dance"-Staffel an den Start gehen. © RTL / Fine Lohmann

Unter ihrem Pseudonym "nessiontour" folgen der Content Creatorin in den sozialen Netzwerken rund 1,7 Millionen Menschen. Außerdem sorgte die 29-Jährige zuletzt als "Princess Charming" für Furore. Ab Februar wagt sie nun das RTL-Tanzabenteuer.

Das Kuriose: Die Teilnahme wurde zunächst von Vanessas Vertrauten Lisa und Henry Walser via Instagram öffentlich gemacht, also noch bevor der Kölner Privatsender ein offizielles Statement dazu abgegeben hatte.

Das Paar poste ein Video, in welchem Lisa ihre Freundin freudig in die Arme nimmt. Dazu schrieben die beiden: "Wir freuen uns so sehr für dich, Maus, und werden dich wie immer zu 1000 % unterstützen. Let's fetz, du rockst das!"

In einem inzwischen hochgeladenen Vorstellungsvideo erklärt Vanessa, "aufgeregt und voll nervös" zu sein. "Ich weiß, es wird anstrengend und emotional, aber ich gehe da mit ganz viel Vorfreude rein", erklärte die 29-Jährige mit ganz viel Respekt vor der Show.