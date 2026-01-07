GZSZ-Star Geheimfavorit bei "Let's Dance"? Er war schon Berliner Meister im Tanzen
Berlin - Es gehört fast schon zum guten Ton, dass ein Darsteller von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", bei "Let's Dance" mitmacht, und in der anstehenden 19. Staffel wird sich Jan Kittmann (42) die Ehre geben.
Der 42-Jährige, der in der Daily Soap den Bauleiter Tobias Evers verkörpert, beerbt damit seine Kollegin Chryssanthi Kavazi (36), die 2023 an der Seite von Vadim Garbuzov (38) den siebenten Platz belegte.
Für Kittmann geht mit der Teilnahme an der RTL-Show ein Traum in Erfüllung: "Als ich das erste Mal 'Let's Dance' gesehen habe - das ist jetzt etwa 15 Jahre her -, habe ich sofort gedacht: Ich will das auch!", verrät er in einem RTL-Interview.
"Ich kann's kaum erwarten, dass es losgeht", drückt er seine Vorfreude aus und ist sich sicher: "Ich werde da öfter an meine Grenzen kommen, auch darüber hinausgehen."
Dazu komme ja noch das vernichtende Urteil der Jury und obendrein sei es eine Live-Show. "Oh Mann, ich mache mir auch ein bissel in die Hosen", gesteht er grinsend. Muss er aber gar nicht, denn Jan ist sogar mehrfacher Berliner Meister im Tanzen.
Jan Kittmann kündigt Teilnahme bei "Let's Dance" an
So stuft Jan Kittmann seine Erfolgsaussichten bei "Let's Dance" ein
"Ich habe früher getanzt, ja, das ist schon eine ganze Weile her", bestätigt der Berliner lachend. Mit 16 entdeckte er den Sport für sich und besuchte einen ersten Tanzkurs an der Volkshochschule.
"Dann bin ich in einen Verein gekommen - ein Jazz-Modern-Dance-Verein. Es war eine großartige Zeit." Als Gründungsmitglied der Formation "Outfaced", holte er in von 2003 bis 2007 fünfmal in Folge den Titel. "Aber das ist schon sehr anders als Standard und Latein", gibt er zu bedenken.
Auch aus diesem Grund stuft der Schauspieler sein Talent und seine Erfolgsaussichten "so im gesunden Mittelfeld" ein.
Den größten Respekt hat der TV-Star bei der Tanzshow "vor dieser ganzen Challenge als Gesamtpaket. Ich meine, das sind mal eben so drei Monate Leistungssport, wenn man so lange mitmachen darf, was ich ja hoffe, aber das wird ein Brett", betont er.
Bevor Jan Kittmann das Tanzbein schwingt, muss seine Figur aber erst einmal noch den schmerzvollen Abschied von Emily verarbeiten. Warum Tobias dann den Kolle-Kiez während Jans "Let's Dance"-Pause verlässt, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel