Hinter den Kulissen von "Let's Dance": DAS passiert in den Werbepausen

Was passiert eigentlich in den Werbepausen von Let's Dance? TAG24 war im RTL-Studio und weiß, was die Promis treiben, wenn die Kameras kurz nicht an sind.

Von Nicole Reich

Köln - Seit 2006 lockt "Let's Dance" Millionen TV-Zuschauer vor die Empfangsgeräte. Dabei gibt es einige Dinge, die Fans auf den heimischen Sofas verborgen bleiben. TAG24 war bei einer Live-Aufzeichnung der beliebten RTL-Tanzshow dabei und verrät, was zum Beispiel in den Werbepausen im Studio passiert und welchen wichtigen Gegenstand die Juroren unter ihrem Pult lagern. Moderatorin Victoria Swarovski (29) und Juror Joachim Llambi (58) präsentierten sich in der sechsten "Let's Dance"-Folge wieder von ihrer besten Seite. © Rolf Vennenbernd/dpa Kaum hatte das Publikum gegen 19.45 Uhr seine Plätze auf beiden Seiten des Tanzparketts im Kölner Coloneum eingenommen, war eine Welle der Euphorie spürbar. Während einzelne bekannte Gesichter wie Profi-Tänzer Christian Polanc (44) bereits im Show-Outfit unter der Trainingsjacke durch die Reihen der Zuschauer huschten, versammelten sich die Promi-Kandidaten mit ihren Duo-Partnern im Durchgang neben der Haupttribüne. Ungeachtet des Warm-Uppers, der das Publikum mit Witzen, einstudierten Rap- und sogar Stepptanz-Einlagen anheizte und auf nimmer enden wollende Applaus-Arien einstimmte, verfiel die Kandidaten-Truppe in ihre ganz eigene Art eines Warmmach-Rituals. "Ohne [hier den Namen eines beliebigen Tänzers einsetzen] wär hier gar nichts los", hallte es etliche Minuten lang von der Seitenlinie durchs Studio, bis jeder Profi- und Promi-Teilnehmer mindestens einmal genannt wurde. Nachdem manche Protagonisten noch schnell Freunde und Familienangehörige im Publikum gegrüßt hatten - unter den Zuschauern befanden sich an diesem Abend auch Stars wie Pietro Lombardi (30) und Rúrik Gíslason (35) - hieß es dann auch schon Position einnehmen. "Let's Dance": Zuschauer können Video-Einspieler auch im Studio sehen Philipp Boy (35) und Christina Luft (33) sorgten für einen gelungenen Auftakt der Paar-Tänze. © Rolf Vennenbernd/dpa Um Punkt 20.15 Uhr startete die Live-Show mit einem Video-Einspieler zum Partnertausch, der in Folge 6 anstand. Der Clip - genau wie das darauffolgende "Let's Dance"-Intro - waren parallel auch im Studio auf großen Video-Walls auf beiden Seiten der Treppen zur Empore sowie auf kleineren Bildschirmen in mehreren Metern Höhe über den Zuschauerrängen zu sehen. Die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) sowie die Juroren Jorge González (55), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) überließen nach kurzem Off-Kamera-Gruß in Richtung der Tribünen den Profi-Tänzern für den Eröffnungstanz das Parkett. Im Anschluss an die kunterbunte Performance setzte sich das in 16 Staffeln gut geölte "Let's Dance"-Laufwerk in Gang. Es galt Glitzer und haufenweise versprühte Luftschlangen nach kurzer Ansprache des Moderatoren-Duos von der Bühne zu reinigen und die Kulisse für den ersten Promi-Tanz herzurichten - alles in nur drei Minuten und 10 Sekunden, während im TV die Trainings-Aufzeichnung zum ersten Paar lief. Derweil wirkten die Juroren noch tiefenentspannt und tippten ein letztes Mal auf ihren Handys herum, bevor ihre Aufmerksamkeit gefragt war. Direkt der erste Tanz von Ex-Turner Philipp Boy (35) brachte das Studio mit Standing Ovations zum Beben. Werbepause bei "Let's Dance": Wildes Gewusel auf der Tanzfläche, dann muss alles schnell gehen "Let's Dance"-Star Renata Lusin (35) tanzt in der aktuellen Staffel zwar nicht selbst, nutzte die Werbepausen jedoch für Foto-Shootings mit Rúrik Gíslason (35, l.) und ihrem Mann Valentin (36). © Montage: Instagram/Renata Lusin, Instagram/Screenshot/Renata Lusin Eine Jury-Wertung und Punktevergabe später hieß es dann wieder schnell das Parkett aufräumen, Kerzen auf hohen Ständern positionieren und für den Langsamen Walzer von TV-Koch Ali Güngörmüş (46) anzünden. Das eigentliche Getümmel folgte jedoch erst in der Werbepause. Kaum lief bei RTL der erste Spot, da erhob sich gefühlt der halbe Saal von seinen Plätzen, um die siebenminütige Pause effizient zu nutzen. Ob Toiletten-Gang oder spontane Interviews mit der Online-Redaktion des Kölner Senders, das Bild war von tüchtigem Gewusel geprägt. Renata Lusin (35), die ihren Ehemann Valentin (36) erstmals nach ihrer Fehlgeburt wieder vor Ort aus der ersten Reihe unterstützte, ließ sich beim Catwalk mit glitzernden Overknee-Stilettos filmen, während einen Meter weiter die Tanzfläche gewienert wurde - gern wurde auch mit dem Laubbläser nachgeholfen, um letzte Glitzerpartikel in die Verdammnis zwischen Tanzfläche und Scheinwerfer zu verbannen. Joachim Llambi vergaß zeitweise seine Maske als Knallhart-Juror, um die Zuschauer in der Reihe hinter dem Jury-Pult zu bespaßen. Dabei wurde der kurze Plausch von Motsi Mabuse sogar prämiert - sie zauberte von unterhalb der Tischplatte ein Tütchen mit Snacks hervor und steckte die Nervennahrung einer dankbaren Frau im Publikum zu. In der Minute vor dem Ablauf der Werbepause kämmten Maskenbildnerinnen noch fix Motsis akkurat gestylten Pferdeschwanz gerade und puderten verschwitzte Stirnen. Und schon ging es weiter mit der Live-Show! Begeisterungsstürme und Dauer-Applaus krönen gelungenen "Let's Dance"-Abend Die "Let's Dance"-Juroren ließen sich in den Werbepausen zu allerlei Späßen hinreißen. © Rolf Vennenbernd/dpa Auch zwischen den folgenden Werbepausen lief alles wie am Schnürchen. "Bachelorette" Sharon Battiste (31) sahnte vor den Augen ihrer Mutter und ihres Liebsten Jan Hoffmann erstmals 30 Punkte ab und "der König des Internets" Knossi (36) sorgte mit dem wohl denkwürdigsten Contemporary in der "Let's Dance"-Geschichte für Begeisterungsstürme. Die Sendeunterbrechungen wurden immer wieder zur Kontaktpflege auf dem Parkett genutzt. So konnte Motsi Pietro Lombardi zu einem spontanen Tänzchen motivieren (Pause zwei), während Llambi mit Victoria Swarovski für einen Plausch unter vier Augen die Köpfe zusammensteckte (Pause drei). In der vierten Werbepause wurden rettende Wasserflaschen von der Produktion an das gesamte Publikum verteilt, um den Durst der vergangenen zwei Stunden zu stillen. Alles Szenen, die der Zuschauer vor dem Empfangsgerät nicht mitbekam, im Studio selbst jedoch maßgeblich zur ausgelassenen Stimmung beitrugen und diese rund dreieinhalb Stunden bis zum Show-Ende anhalten ließ. Alle Folgen der aktuellen sowie von früheren "Let's Dance"-Staffeln gibt es jederzeit im Stream bei RTL+ zu sehen. Bei RTL läuft die nächste Live-Show nach der Osterpause am 14. April zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

