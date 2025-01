Isabel Edvardsson verabschiedet sich von "Let's Dance": Das ist der Grund

Isabel Edvardsson (42) legt eine "Let's Dance"-Pause ein, um ihren jüngsten Sohn aufwachsen sehen zu können. © Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official

"Bisher habe ich sehr viel durchgezogen, mit viel Freude und Leidenschaft, wie natürlich auch mein liebstes 'Let’s Dance'. Aber jetzt mache ich in dieser Staffel eine Pause als Profitänzerin im Cast", verkündete die 42-Jährige am Montagmorgen in einem Post auf Instagram.

Zuvor hatte RTL die Profis für die kommende Staffel, ebenfalls auf Instagram, bekannt gegeben.

"Ich durfte diese Entscheidung nach der Anfrage treffen und dafür bin ich dem 'Let’s Dance'-Team super dankbar", so Edvardsson weiter.

"Let’s Dance" sei ein Herzensprojekt und ihre Leidenschaft. Seit 2006 ist die Tänzerin mit kurzen Unterbrechungen dabei. "Ich feiere den hammer Cast und die Profis dieser Staffel, trotzdem sehe ich eines vor mir: Es ist das letzte Mal in meinem Leben wo ich ein kleines Baby habe …"

Diese kostbaren Momente, wie die ersten kleinen Schritte, will die dreifache Mutter nachvollziehbarer Weise miterleben. "Der Gedanke, diese gegebenenfalls nicht ganz zu 100 Prozent erleben zu können, haben mich dazu gebracht, gerade auch, weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist."