Klartext zu Let's Dance: Profi stellt Jury-Bewertungen infrage, Kritik an Topfavorit Mattli

Köln/Ingolstadt - Auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist, verfolgt Christian Polanc (47) das " Let's Dance "-Geschehen noch immer ganz genau. Mit einigen Jury-Urteilen ist der Profitänzer jetzt allerdings weniger einverstanden. Auch ein Mitfavorit erntet Kritik.

Profitänzer Christian Polanc (47) konnte die RTL-Show "Let's Dance" selbst schon zweimal gewinnen. © Felix Hörhager/dpa

In der sechsten Entscheidungsshow, die vor allem durch den Blut-Auftritt von Ross Anthony (51) geprägt war, landete Anna-Carina Woitschack (33) ganz vorn. Die Sängerin räumte sowohl im Einzel- als auch im Gruppentanz die volle Punktzahl ab.

Auch Polanc gefiel der Auftritt, allerdings nicht so, wie ihn die Jury rund um Chef-Nörgler Joachim Llambi bewertete. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) stellte er klar: "Es hat mich nicht so gepackt und geflasht, dass ich zehn Punkte gegeben hätte."

Zwar habe die ehemalige "DSDS"-Kandidatin den Tango "wirklich ganz toll gemacht", denn "das war eine echt schwere Choreo", dennoch fehlte dem zweifachen "Let's Dance"-Champion "das letzte Quäntchen Geschmeidigkeit" für eine Top-Wertung.

Ein ähnliches Gefühl ereilte Polanc auch bei Jan Kittmann (43). Der Profi empfand die Choreo des "GZSZ"-Schauspielers als etwas überladen. "Dadurch wirkte Jan stellenweise holzig und hatte weniger freie Momente zur Entfaltung", so sein Urteil.