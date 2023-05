"Let's Dance": Profi-Tänzer platzt im Training mit Ekat die Hose - "ein bisschen pervers"

Ekaterina Leonova (36) trainiert mit Alexandru Ionel (28) für die "Let's Dance - Profi Challenge 2023". © Montage: Instagram/Screenshot/Ekaterina Leonova

Nachdem Anna Ermakova (23) im großen Finale der RTL-Tanzshow zum "Dancing Star 2023" gekürt wurde, steht für die Profi-Tänzer noch eine echte Härteprüfung auf dem Programm.

Sie dürfen am kommenden Freitagabend noch einmal ihr ganzes Können präsentieren und wurden dafür in Paare eingeteilt. Während es mit Mentalist Timon Krause (28) nur für Platz vier reichte, hat Ekat mit dem zweimaligen deutschen Vizemeister im Standardtanz Alexandru nun also die letzte Gelegenheit, in diesem Jahr doch noch einen "Let's Dance"-Titel zu ergattern.

"Tatsächlich haben wir davor kaum miteinander getanzt (auch bei den Openings nicht), deswegen freuen wir uns umso mehr auf die neue Herausforderung und auf die gemeinsame Show", verriet Ekat bei Instagram.

In einer Story nahm sie ihre rund 294.000 Follower mit zum Training - dabei musste das Tanz-Duo bereits am zweiten Tag einen skurrilen Verlust beklagen!