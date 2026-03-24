"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack teilt Dusch-Video, RTL reagiert sofort
Köln - "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack (33) sorgt jetzt auch abseits des RTL-Parketts für Aufsehen. Grund dafür ist ein feuchter Post aus dem Badezimmer.
In der Tanzshow zählt die 33-jährige Sängerin für viele Experten zum Favoritenkreis. Doch obwohl beinhartes Training seit Wochen ihren Alltag prägt, findet sie zwischen den Proben immer mal wieder ein wenig Zweit für privaten Content. So auch jetzt.
Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die Noch-Ehefrau von Volksmusik-Star Stefan Mross (50) jüngst nämlich ein Video, welches sie beim Nachahmen eines aktuellen Netz-Trends zeigt.
Zu Beginn des kurzen Clips taucht zunächst Anna-Carinas gute Freundin Klaudia vor dem Spiegel auf, bevor die Kamera schließlich zu der "DSDS"-Bekanntheit schwenkt. Und siehe da: Die Blondine zeigt sich singend und tanzend unter der Dusche.
Hüllenlos präsentiert sich Woitschack dabei allerdings nicht. Sie hat sich einfach mal eben in Sporthose und Sport-BH unter die laufende Brause gestellt.
Unterlegt ist der Clip mit dem zum Trend gehörigen Song "Shower" von Becky G.
"Let's-Dance"-Account kommentiert Dusch-Clip von Anna-Carina Woitschack
Es dauerte natürlich nicht lange und die Kommentarspalte unter dem Beitrag füllte sich mit unzähligen Kommentaren begeisterter Fans. Auch Woitschacks Freundin aus dem Clip meldete sich zu Wort und schrieb vielsagend: "Ich liebe uns."
Food-Influencer Stefano Zarrella (35) postete zwei lachende Smileys, während eine andere Userin in bester Joachim-Llambi-Manier "10 Punkte für deinen Duschtanz" an Anna-Carina vergab.
Der Clip erreichte innerhalb kürzester Zeit so viel Aufmerksamkeit, dass es sich selbst die Social-Media-Abteilung von RTL nicht nehmen ließ, darauf zu reagieren. "Wann bauen wir die Dusche auf dem Parkett für dich auf?", schrieb der offizielle "Let's Dance"-Kanal.
In der Show überzeugte die 33-Jährige zuletzt mit einem Contemporary. Gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) erhielt sie 25 Punkte und gehörte damit zu den Besten des Abends. Das Publikum wählte das Paar anschließend ungefährdet in die nächste Runde.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/anna.carina.woitschack (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa