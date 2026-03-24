"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack teilt Dusch-Video, RTL reagiert sofort

Köln - " Let's Dance "-Kandidatin Anna-Carina Woitschack (33) sorgt jetzt auch abseits des RTL -Parketts für Aufsehen. Grund dafür ist ein feuchter Post aus dem Badezimmer.

Anna-Carina Woitschack (33) folgte einem aktuellen Netz-Trend und zeigte sich singend und tanzend unter der Dusche. © Bildmontage: Instagram/anna.carina.woitschack (Screenshots)

In der Tanzshow zählt die 33-jährige Sängerin für viele Experten zum Favoritenkreis. Doch obwohl beinhartes Training seit Wochen ihren Alltag prägt, findet sie zwischen den Proben immer mal wieder ein wenig Zweit für privaten Content. So auch jetzt.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die Noch-Ehefrau von Volksmusik-Star Stefan Mross (50) jüngst nämlich ein Video, welches sie beim Nachahmen eines aktuellen Netz-Trends zeigt.

Zu Beginn des kurzen Clips taucht zunächst Anna-Carinas gute Freundin Klaudia vor dem Spiegel auf, bevor die Kamera schließlich zu der "DSDS"-Bekanntheit schwenkt. Und siehe da: Die Blondine zeigt sich singend und tanzend unter der Dusche.

Hüllenlos präsentiert sich Woitschack dabei allerdings nicht. Sie hat sich einfach mal eben in Sporthose und Sport-BH unter die laufende Brause gestellt.

Unterlegt ist der Clip mit dem zum Trend gehörigen Song "Shower" von Becky G.