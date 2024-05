"Let's Dance"-Top-Favorit Gabriel Kelly (22) zieht die Reißleine: "Sonst wird es schwierig"

Im Interview mit RTL offenbart Gabriel, dass er bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits sieben bis acht Kilogramm an Gewicht verloren habe. Dennoch stellt der Sänger nicht ohne Stolz klar: "Ich bin, glaube ich, fitter denn je!"

Im "Moulin Rouge"-Spezial erhielt das favorisierte Tanzpaar von der Jury für seine zwei Tänze 60 von 60 möglichen Punkten. © Thomas Banneyer/dpa

Aktuell wird der Deutsch-Ire seinen knallharten Schlussstrich wohl kaum bereuen, immerhin läuft es für ihn weiter wie am Schnürchen. Beim "Moulin Rouge"-Spezial in Show zehn sahnte Kelly mit zwei Tänzen mal eben 60 von 60 möglichen Punkten ab.

Vor allem mit seinem Contemporary zu Elton Johns "Your Song" riss der junge Mann am vergangenen Freitag die Bühne ab. Chef-Kritiker Joachim Llambi (59) würdigte den Auftritt mit stehenden Ovationen.

"Gabriel war von Anfang an jemand, der die Musik im Körper hat und diese Bewegungen bis in den kleinsten Finger hinein ausführt", lobte der 59-Jährige. "Diese Kleinigkeiten kann man nicht lernen. Entweder man hat es, oder man hat es nicht."

Ob der Sänger am Ende wirklich den "Dancing Star 2024"-Pokal in den Konfetti-Regen halten wird? Das wird sich erst im großen Finale am 24. Mai zeigen. Vorher steht aber erst noch das Halbfinale auf dem Programm.