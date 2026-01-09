Nächster Kandidat fix: Welcher Promi bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingt

Köln - Mit diesem Promi bei " Let's Dance " haben wohl nur die wenigsten Fans gerechnet. Influencer Will Whey (31, bürgerlich Willi Willwohl) wird in der 19. Staffel das Tanzbein schwingen.

"Der Grund, warum ich bei 'Let's Dance' mitmache ist, weil ich meine Komfortzone verlassen will", verrät die Internet-Bekanntheit in der offiziellen Bekanntgabe.

Man kenne den 31-Jährigen, der aus Bad Saarow in Brandenburg kommt, von Instagram und TikTok sowie vielleicht von der ein oder anderen Outdoor-Serie.

"Normalerweise fahre ich mein Motorrad im Dreck, schraube an meinem Truck 'rum oder erlebe irgendwelche Abenteuer, wo ich mit dem Kopf durch die Wand muss. Bei 'Let's Dance' ist das ganze andersrum", so der Ex-Freund von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29).

Denn in der beliebten RTL-Tanzshow benötige er Feingefühl und er müsse filigran sein.

"Im Prinzip ist das Ganze für mich ein absoluter Stilbruch, wenn man meine Person und meinen Content kennt", macht der 31-Jährige klar.