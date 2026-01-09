Nächster Kandidat fix: Welcher Promi bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingt
Mit diesem Promi bei "Let's Dance" haben wohl nur die wenigsten Fans gerechnet. Influencer Will Whey (31, bürgerlich Willi Willwohl) wird in der 19. Staffel das Tanzbein schwingen.
"Der Grund, warum ich bei 'Let's Dance' mitmache ist, weil ich meine Komfortzone verlassen will", verrät die Internet-Bekanntheit in der offiziellen Bekanntgabe.
Man kenne den 31-Jährigen, der aus Bad Saarow in Brandenburg kommt, von Instagram und TikTok sowie vielleicht von der ein oder anderen Outdoor-Serie.
"Normalerweise fahre ich mein Motorrad im Dreck, schraube an meinem Truck 'rum oder erlebe irgendwelche Abenteuer, wo ich mit dem Kopf durch die Wand muss. Bei 'Let's Dance' ist das ganze andersrum", so der Ex-Freund von Fitness-Influencerin Pamela Reif (29).
Denn in der beliebten RTL-Tanzshow benötige er Feingefühl und er müsse filigran sein.
"Im Prinzip ist das Ganze für mich ein absoluter Stilbruch, wenn man meine Person und meinen Content kennt", macht der 31-Jährige klar.
Will Whey schickt Kampfansage an die "Let's Dance"-Konkurrenz
Die Sache, die ihm bei "Let's Dance" am besten liege, sei wahrscheinlich der sportliche Aspekt, denn es werde sehr anstrengend.
"Die größte Herausforderung wird wahrscheinlich die Schrittreihenfolge sein, denn mein Gedächtnis ist nicht das beste", gesteht der TikTok-Star, der sich jedoch schon einiges für die Tanzshow vorgenommen habe.
Denn neben der sportlichen Leistung müsse man natürlich auch charakterlich überzeugen, wenn man eine Chance haben wolle.
Dann zeige sich auch, ob man dem Druck standhalte und alles unter einen Hut bekomme.
"Ich komme nicht dahin, um früh rauszufliegen", macht Will Whey abschließend eine Kampfansage an die Konkurrenz.
Zu tun bekommt es der Brandenburger mit "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli (31), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Star Jan Kittmann (42).
Zudem werden auch die Schauspielerinnen Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52), Sängerin Nadja Benaissa (43) sowie Reality-Sternchen Vanessa Borck (29) versuchen, den Titel "Dancing Star" zu gewinnen. Außerdem gibt es Gerüchte um Schlager-Star Ross Antony (51).
