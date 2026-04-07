"Let's Dance" als Liebes-Amor: Hat es bei diesem Tanzpaar etwa gefunkt?
Köln - Seit fast zwei Monaten hängen die verbliebenen Tanzpaare bei "Let's Dance" inzwischen schon aufeinander herum. Um ein Tanzpaar ranken sich deshalb momentan romantische Liebes-Spekulationen.
Erst vor einer Woche hatten sie das TV-Studio zum Kochen und die Jury um Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) mit ihrem Jive so richtig in Wallung gebracht - das Ergebnis: volle Punktzahl!
Nicht erst seitdem halten sich Gerüchte, dass es abseits des Parketts womöglich gefunkt haben könnte.
Die Rede ist von Joel Mattli (31) und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35). In einem Interview mit dem Schweizer Magazin "20 Minuten" hat der "Ninja Warrior"-Athlet kürzlich über die intensive Beziehung zu Malika gesprochen.
"Wir verstehen uns super und das scheint man auch von außen zu spüren", leitet der 31-Jährige ein. Mehr stecke dahinter allerdings nicht...
"Wir fokussieren uns voll aufs Tanzen", unterstreicht der Schweizer und beendet damit (vorerst) sämtliche Liebesgerüchte.
Joel Mattli braucht neue Energie für "Let's Dance"
Statt sich über eine mögliche Liebschaft bei "Let's Dance" Gedanken zu machen versucht der Züricher eher seinen Körper auf dem Parkett ruhig zu behalten. "Manchmal tanzen beispielsweise Arme oder der Kopf eine eigene Choreo. Es darf nicht verkrampft ausschauen, aber Haltung, präzise und starke Bewegungen braucht es trotzdem."
Aufgrund der Karfreitag-Pause bei "Let's Dance" kündigte der Titelfavorit an, sich etwas Ruhe zu gönnen und neue Kraft tanken zu wollen.
"Dann werde ich sicherlich an meinen Routinen, wie jeden Morgen kalt zu duschen, festhalten und versuchen, zunehmend auch bewusst zu mehr Schlaf und Ruhe zu kommen." Das kommt beim 31-Jährigen seit einigen Wochen nämlich etwas zu kurz.
Bei "Let's Dance" hingegen geht es für ihn und Malika Dzumaev am kommenden Freitag (10. April) mit Entscheidungsshow fünf weiter.
Ab 20.15 Uhr ist die Show bei RTL zu sehen - parallel ist "Let's Dance" auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa