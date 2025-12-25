Belügt Kandidat Single-Lady eiskalt? "Wenn das fake ist, bist du das größte Ar***loch Deutschlands!"
Griechenland - Nachdem Elena Miras (33) versehentlich einen Single-Mann nach Hause geschickt hat, nimmt sie in der vierten Folge von "Make Love, Fake Love" einige Kandidaten nun genauer unter die Lupe. Vor allem Alex Z. (30) hat es der Influencerin angetan. Der versucht mit allen Mitteln, die Single-Dame um den Finger zu wickeln.
Im Gespräch macht der 30-jährige Elena klar, dass er es "beschämend" findet, als Vergebener in einer solchen Show mitzumachen. Zudem wäre Alex, wenn er eine Freundin hätte, angeblich sofort gegangen, nachdem er Elena gesehen hatte.
"Du bist anders als andere Frauen. Du bist einzigartig und hebst dich von anderen ab. Du hast Klasse", schmiert der gelernte Einzelhandelskaufmann der Reality-Queen regelrecht Honig ums Maul.
Ob seine Worte reine Taktik sind, um von seinem eigentlichen Beziehungsstatus abzulenken, muss Elena nun herausfinden. In der Partnervilla sind sich die vergebenen Frauen bereits einig, dass Alex nicht Single sein kann.
Dass der Bottroper erst jetzt auf Angriff geht, lässt die Schweizerin grübeln. "Wenn das Fake ist, bist du das größte Arschloch Deutschlands!", macht sie ihm eine klare Ansage.
Make Love, Fake Love: Entlarvt Moderatorin den nächsten Vergebenen?
Ganz oben auf Elenas Favoritenliste steht derzeit Patrick "Papa" (27). Bei einem Einzeldate verstehen die beiden sich blendend, kommen sich sogar näher. Ein Kuss fällt jedoch nicht. Ein Zeichen dafür, dass der 27-Jährige vielleicht vergeben ist?
Der Profi-Fußballer jedenfalls wähnt sich in Sicherheit: "Ich bin keine zweite Wahl. Ich sehe aktuell gar keinen als Konkurrenten."
In der anschließenden Nacht der Entscheidung beschließt die Single-Lady, dass ihr Favorit bleiben darf. Unsicher ist sie sich aber bei den übrig gebliebenen Kandidaten - bis Moderatorin Sandra Safiulov (26) einem Mann eine entscheidende Frage stellt.
"Vermisst du deine Freundin?", wendet sie sich an Kandidat Alex B. (32), der prompt antwortet: "Bis jetzt noch nicht."
Hat er sich mit dieser Antwort etwa ins Aus geschossen?
Streaming-Tipp: Folge 4 von "Make Love, Fake Love" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.
Titelfoto: RTL