Belügt Kandidat Single-Lady eiskalt? "Wenn das fake ist, bist du das größte Ar***loch Deutschlands!"

Nachdem Elena Miras (33) versehentlich einen Single-Mann nach Hause geschickt hat, nimmt sie in der vierten Folge von " Make Love, Fake Love " einige Kandidaten nun genauer unter die Lupe. Vor allem Alex Z. (30) hat es der Influencerin angetan. Der versucht mit allen Mitteln, die Single-Dame um den Finger zu wickeln.

Elena Miras (33, l.) fühlt Alex Z. (30) auf den Zahn. © RTL

Im Gespräch macht der 30-jährige Elena klar, dass er es "beschämend" findet, als Vergebener in einer solchen Show mitzumachen. Zudem wäre Alex, wenn er eine Freundin hätte, angeblich sofort gegangen, nachdem er Elena gesehen hatte.

"Du bist anders als andere Frauen. Du bist einzigartig und hebst dich von anderen ab. Du hast Klasse", schmiert der gelernte Einzelhandelskaufmann der Reality-Queen regelrecht Honig ums Maul.

Ob seine Worte reine Taktik sind, um von seinem eigentlichen Beziehungsstatus abzulenken, muss Elena nun herausfinden. In der Partnervilla sind sich die vergebenen Frauen bereits einig, dass Alex nicht Single sein kann.

Dass der Bottroper erst jetzt auf Angriff geht, lässt die Schweizerin grübeln. "Wenn das Fake ist, bist du das größte Arschloch Deutschlands!", macht sie ihm eine klare Ansage.