"Komplett Psycho" - Kandidat manipuliert bei "Make Love, Fake Love"

In Folge 3 von "Make Love, Fake Love" muss ein Single gehen und lässt Elena Miras dadurch mit großer Unsicherheit zurück.

Von Maxima Michael

Griechenland - In Folge 3 von "Make Love, Fake Love" müssen die Karten neu gemischt werden. Elena Miras war auf der falschen Spur - nun traut sie niemandem mehr so richtig.

Mit Marvin (27) schickt Elena Miras (33) einen Single-Mann nach Hause.
Folge 2 endete mit einem Showdown, bei dem Elena einen (ihrer Meinung nach) vergebenen Mann aus der Villa kicken muss.

Die Schweizerin entscheidet sich für Marvin (27), liegt damit jedoch voll daneben: Er ist solo. Und die 33-Jährige nun mehr als verwirrt.

"Du bist einfach Single. Scheiße."

Kurz nach dem Rauswurf-Chaos redet Elena mit Alex Z. (30). "Ich hoffe, du bist Single", zweifelt Elena nun auch an ihm. Vor allem in der Vergebenen-Villa ist man sich jedoch sicher: Er ist es nicht.

Der 30-Jährige trichtert Elena ein, wie falsch ihre Entscheidung gegen Marvin gewesen sei. "Manipulation", denkt sich David (27). "Er sagt es hundertmal, das ist eine Taktik!"

"Psycho. Komplett Psycho", schießt Alex B. (32) gegen seinen Namens-Zwilling.

David (27) findet das Verhalten von Alex Z. daneben und ist sauer über seine Manipulationsstrategie.
Bei ihrem Date lassen Johannes (32, l.), Elena und David nichts anbrennen ... außer die Pizza.
Gleich mehrere Neuankömmlinge

Die beiden Neuen, Alex G. (31, l.) und Fabian (27), findet Elena "okay".
Die Männer hüten ihren Beziehungsstatus bisher ziemlich gut und wettern dabei ordentlich gegen ihre Mitstreiter. "Ich finde, der stichelt die ganze Zeit gegen alle. Aber die ganze Zeit", sagt Elena über Alex B.

Gut, dass nun Ablenkung kommt. Am Frühstückstisch darf sich die 33-Jährige nämlich über zwei neue "Single"-Männer freuen. Alex G. (31) und Fabian (27) sind ganz entzückt von der Reality-Persönlichkeit.

Der Blondie fällt ihr dabei mit einer Aussage besonders auf.

Die Frage, seit wann er Single sei, beantwortete er mit "anderthalb Jahren". Was auch sonst - das hört Elena mittlerweile gefühlt zum zehnten Mal.

"Schon wieder wurde ChatGPT angewendet", witzelt die Schweizerin über die Aussage.

Auch in der anderen Villa kommt eine neue Frau hinzu. Damit steigt die Zahl der Vergebenen auf sieben.

Elena erwischt Alex Z. (30) beim Duschen, doch das scheint ihn gar nicht zu stören.
