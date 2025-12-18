"Komplett Psycho" - Kandidat manipuliert bei "Make Love, Fake Love"

Griechenland - In Folge 3 von " Make Love, Fake Love " müssen die Karten neu gemischt werden. Elena Miras war auf der falschen Spur - nun traut sie niemandem mehr so richtig.

Mit Marvin (27) schickt Elena Miras (33) einen Single-Mann nach Hause. © RTL

Folge 2 endete mit einem Showdown, bei dem Elena einen (ihrer Meinung nach) vergebenen Mann aus der Villa kicken muss.

Die Schweizerin entscheidet sich für Marvin (27), liegt damit jedoch voll daneben: Er ist solo. Und die 33-Jährige nun mehr als verwirrt.

"Du bist einfach Single. Scheiße."

Kurz nach dem Rauswurf-Chaos redet Elena mit Alex Z. (30). "Ich hoffe, du bist Single", zweifelt Elena nun auch an ihm. Vor allem in der Vergebenen-Villa ist man sich jedoch sicher: Er ist es nicht.

Der 30-Jährige trichtert Elena ein, wie falsch ihre Entscheidung gegen Marvin gewesen sei. "Manipulation", denkt sich David (27). "Er sagt es hundertmal, das ist eine Taktik!"

"Psycho. Komplett Psycho", schießt Alex B. (32) gegen seinen Namens-Zwilling.