Er bringt Antonia bei "Make Love, Fake Love" voll aus dem Konzept: "Hätte nie damit gerechnet"

Doch zunächst ist Marcel derjenige, der neben Antonia aufwachen darf - und daran hat wiederum Julian (26) ganz schön zu knabbern. "Fühlt sich schon so an, dass man jetzt einfach ersetzt worden ist", sagt er mit Tränen in den Augen. Hat er etwa echte Gefühle für Antonia entwickelt oder ist er nur ein guter Schauspieler?

Antonia und Laurence (30) kommen sich bei gegenseitigen Massagen näher. © RT

Denn als Neuzugang Laurence im Angel-Spiel ein Date ergattern kann, wendet sich das Blatt erneut: Nach gegenseitigen Massagen unterm Sternenhimmel kommt es bei ihnen zum ersten Kuss. "Er ist mit im Game", sind sich die Partner in der Vergebenen-Villa sicher.

Und Antonia bestätigt den Eindruck: "Nie hätte ich damit gerechnet, dass hier jemand hereinkommt, der mich so catcht. Der kam vor zwei Tagen und der hat sich so schnell nach oben gekämpft, auch so in meinem Herzen", sagt sie. Sie ist sich sicher, dass Laurence Single ist.

Doch ein Blick in die Vergebenen-Villa verrät: ist er nicht! Denn Kim bricht plötzlich in Tränen aus und gibt sich als Laurence' Freundin zu erkennen ...

Ob Antonia den Schwindlern noch vorm Finale auf die Schliche kommt? Die aktuelle Folge "Make Love, Fake Love" gibt es ab jetzt im Stream auf RTL+.