"Make Love, Fake Love": Xander war froh, als er Antonia wieder los war

Beim "Make Love, Fake Love"-Wiedersehen stellte Lisa (32) ihren Ex zur Rede. © RTL

Seine Erkenntnis? Vielleicht war die Trennung von Lisa doch keine so gute Idee.

Nach einem klärenden Gespräch wagten die beiden einen neuen Versuch, der jedoch mit der Ausstrahlung von "Make Love, Fake Love" direkt wieder in die Brüche ging.

Trotzdem ist sich Xander sicher: Ohne die Show wären er und Lisa definitiv noch zusammen.

Immer wieder betont er, dass er im realen Leben niemals fremdgehen würde. Das hätte nur an der "Extrembelastung" der Show gelegen: "Wenn ich eine Frau habe, dann ist 100 Prozent der Fokus auf sie." Seine neue Freundin Lilly muss sich da also anscheinend keine Sorgen machen. Eine Teilnahme an Single-Formaten ist somit erst mal ausgeschlossen, ganz aus dem TV-Business will der 25-Jährige aber nicht verschwinden.