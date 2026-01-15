Mega-Enttäuschung für Elena Miras: "Du bist das Allerletzte, ich wünsche dir nichts Gutes"

Griechenland - Richtig hart wird es für Elena Miras (33) in der siebten Folge von " Make Love, Fake Love ". Vier neue Männer kommen und einen davon will sie am liebsten direkt wieder nach Hause schicken. Stattdessen verabschiedet sie sich von einem ihrer engsten Vertrauten und fällt dabei aus allen Wolken.

Dass David (27) tatsächlich eine Freundin hat, trifft Elena hart. © RTL

Unter Tränen kündet die Single-Lady an, dass David (27) die Villa verlassen muss. Sie ist sich zwar sicher, "er hat keine Freundin", doch die großen Gefühle bleiben einfach aus.

Als plötzlich doch eine Frau hinter der Tür erscheint, steht ihr der Schock förmlich ins Gesicht geschrieben.

"Du bist das Allerletzte, ich wünsche dir nichts Gutes", spuckt sie ihm die Worte regelrecht entgegen.



Eines ist klar: Mit dieser Wendung hat Elena sicher nicht gerechnet. Gut für Neuling Andreas (28), dessen Geständnis sicher vorerst nicht mehr im Mittelpunkt steht.

Die beiden haben sich erst Momente zuvor kennengelernt, als Andreas sich mit einer Aussage direkt so unbeliebt macht, dass Elena ihn auch gleich wieder nach Hause schicken will. "Da ist die Tür", sagt sie forsch, als Andreas erklärt, dass er in seinen Beziehungen gerne provoziert. "Streit macht Spaß."

Die 33-Jährige kann das überhaupt nicht bestätigen. "Meine Tochter hat ein Vorbild verdient und keine Streitereien."