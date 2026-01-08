Vergebener heult bitterlich wegen anderer Frau, seine Freundin tobt: "Dann hat sich das erledigt für mich"

Griechenland - Elena Miras' verheerender Sturz in der fünften Folge von " Make Love, Fake Love " beschäftigt die Männer weiterhin enorm. Vor allem David (27), der mit der 33-Jährigen gemeinsam zu Boden fiel, macht sich große Vorwürfe. Als die Single-Lady mit vergipstem Arm die Villa betritt, bricht der Vergebene plötzlich in Tränen aus. Seiner Freundin ist der emotionale Ausbruch allerdings ein Dorn im Auge ...

Der tränenreiche Ausbruch ihres Freundes gefällt Christina M. (r.) überhaupt nicht. © RTL

"Ich hatte noch nie in meinem Leben so Schmerzen. Es war auch ein Schock, es ging alles so schnell", lässt Elena den vergangenen Abend Revue passieren.

Die Mutter einer Tochter musste nach dem Unfall sogar ins Krankenhaus. Doch es gibt gute Nachrichten: Der Arm ist geprellt, aber nicht gebrochen. Dennoch muss die Single-Lady die nächsten Tage Bewegungseinschränkungen und Schmerzen in Kauf nehmen.

Als Elena erstmals nach dem Unglück wieder auf David trifft, fängt der bitterlich an zu weinen. "Als sie auf dem Boden lag und vor Schmerzen geschrien hat, wusste ich nicht, wohin mit mir", schluchzt der 27-Jährige.

Was er nicht ahnt: Während seines tränenreichen Ausbruchs wird er kritisch von seiner Freundin in der Vergebenen-Villa beäugt. "So habe ich ihn noch nie weinen sehen. Der heult wegen einer anderen Frau. Wenn das in einer Freundschaft endet, dann endet das mit unserem Showdown. Dann hat sich das erledigt für mich", will Christina M. Konsequenzen ziehen.