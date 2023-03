"The Masked Singer": Dieser Sänger unterstützt Garvey und Moschner in Folge 1

München/Köln - Am Samstag startet die achte Staffel " The Masked Singer " auf ProSieben. Zum Auftakt wird Popsänger Wincent Weiss (30) neben den Stammdetektiven Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (46) am Ratepult Platz nehmen.

Matthias Opdenhövel (52) moderiert "The Masked Singer". Im Hintergrund sind die ersten Kostüme zu sehen: Der Schuhschnabel (l.-r.), Der Igel und Das Seepferdchen. © ProSieben/Benedikt Müller

Die ersten Masken der neuen Staffel wurden bereits enthüllt. Jetzt gilt es zu klären, welcher Promi sich hinter Der Pilz, Der Schuhschnabel, Das Seepferdchen, Der Igel, Das Känguru, Der Waschbär und weiteren Masken verbirgt.

Für die neuen Folgen haben sich die Show-Macher etwas ganz Besonderes ausgedacht. "'The Masked Singer' wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln aus den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken", erklärte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler in einer Mitteilung des Senders.

Nicht nur die prominenten Detektive am Ratepult dürfen mutmaßen. In der JoynMe-App können Zuschauer während der Sendung live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, bei welchem Star am Ende der Show die Maske fällt.

Zudem können die Fans über die Kommentarfunktion mit den anderen Usern ihre heißesten Tipps auszutauschen. Außerdem können die User dort mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll.