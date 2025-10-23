The Masked Singer: Hunde-Kauspielzeug und "Rave-ioli" steigen in den Gesangs-Ring

Unterföhring - Gummihuhn versus gefüllte Nudel! In gut zwei Wochen startet die zwölfte Staffel " The Masked Singer " und die ersten Teilnehmer zeigen sich bereits in Wettkampflaune.

"Quietsch", Matthias Opdenhövel (55) und "Rave-ioli" warten auf den Start der zwölften Staffel "The Masked Singer". © Joyn

Denn mit "Quietsch" und "Rave-ioli" warten die beiden ersten geheimen Promis auf ihren Einsatz in der Gesangs- und Rate-Show.

Besonders komplex ist dabei vor allem das laufende Hunde-Kauspielzeug.

"Der Körper entstand in aufwändiger Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material", teilte ProSieben am Donnerstag mit.

"Mehr als acht Wochen dauert es, bis 'Quietsch' in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann." Hoffentlich lohnt sich der Akt für den Act auf der Bühne.

Nicht nur Vierbeinern soll aber das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Rateteam um Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) darf sich ebenfalls auf einen Leckerbissen freuen.

Dieses Mal aber vor allem für Augen und Ohren. Eine gefüllte Teigtasche mit mutmaßlicher Liebe zur Elektro-Musik: "Rave-ioli". Im Gegensatz zur kulinarischen Originalvorlage wird man hier aber am Ende ganz genau wissen, was in der Füllung steckt.