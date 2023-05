Heutiges Gondwanaland: "War mir 100 Prozent sicher, dass niemand eine Sprengung zulässt"

Leipzig - Brücken, Gebäude, Schornsteine und sogar eine Olympia-Schanze: Wo Bauwerke weichen müssen, ist Michael Schneider (62) zur Stelle. Der Sprengmeister aus Plauen hat in den letzten Jahrzehnten deutschlandweit Platz für Neues gemacht. Auch fürs Gondwanaland im Zoo Leipzig .

Wenn in Deutschland etwas gesprengt wird, ist oft Michael Schneider (62) vor Ort. © Rene Traut/dpa

"Unser Ehrgeiz ist es, mit so wenig Sprengstoff wie möglich den größten Effekt zu erzielen", sagt der Vogtländer, der mit anderen Sprengmeistern das Dynamit an statisch relevanten Stellen anbringt, in der aktuellen Folge der MDR-Umschau.

So auch im Februar 2007, als die alte Industriehalle auf dem Gelände des Leipziger Zoos weichen muss.

"Als ich mir das das erste Mal angeschaut habe, war ich mir 100 Prozent sicher, dass dir niemand hier eine Sprengung zulässt - zumindest nicht die Betreiber des Zoos", so der 62-Jährige. "Ich habe aus dem Gebäude heraus der Elefantenkuh auf den Po gemessen - das waren 19 Meter Entfernung, weiß ich noch wie heute."

Mit Musikbeschallung wurden die Dickhäuter auf den explosiven Moment vorbereitet. Dabei kamen verschiedene musikalische Genres zum Einsatz. "Wir nehmen einen Querschnitt über alles, damit hier jeder befriedigt ist", sagte Tierpfleger Michael Tempelhoff damals. Denn: "Ich weiß nicht, worauf der Bulle steht und auch nicht, worauf die Kühe stehen."

Tatsächlich haben sich die Tiere nicht erschreckt, erzählten die Pfleger im Anschluss. Das alte Gebäude war Geschichte, die im Juni 2011 eröffnete und 16.500 Quadratmeter große Riesentropenhalle "Gondwanaland" entstand.