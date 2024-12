Finale bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Darum blieb ein Teller leer

Berlin - Am Final-Tag von " Mein Lokal, Dein Lokal " war die Erwartungshaltung auf dem Höhepunkt. Ob Vollblut-Gastronom Stephan (36) die Geschmäcker seiner Gäste traf und damit als Sieger der Woche hervorgehen konnte?

Koch und Gastronom Stephan (36) zeigte bei der Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal", was er seinen Gästen zu bieten hat. © Screenshot/Facebook/Mein Lokal, Dein Lokal (Bildmontage)

Seit Mai betreibt Koch Stephan an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte das Restaurant "Anna & Paul" mit seiner Frau Marianna.

Das Lokal trägt die Namen ihrer gemeinsamen Kinder und verspricht eine spannende Mischung aus deutscher, französischer und italienischer Kost mit ukrainischem Twist.

Nachdem Moderator und Spitzenkoch Mike Süsser (53) sein Go für die pan-europäische Küche gegeben hatte, nahmen Stephans Konkurrenten am Tisch Platz. Doch ein Teller blieb am gestrigen Freitag leer, denn Montagskandidat Moises (38) musste krankheitsbedingt absagen.

Das stylische Ambiente und die Verheißung des Crossovers von europäischen Küchen im Herzen der Hauptstadt gefiel allen Gästen und weckte hohe Ansprüche.