"Mein Lokal, Dein Lokal" im Harz: Starkoch "würde ja einen Rat geben, aber..."

Braunlage - Startschuss beim Robin-Spezial von " Mein Lokal, Dein Lokal " im Harz : Starkoch Robin Pietsch (37) lässt diese Woche seine Lieblingslokale aus seiner Heimat gegeneinander antreten. Meik (56) legt mit seinem Restaurant "Leo's" die Messlatte direkt zu Beginn ordentlich hoch.

Bei "Mein Lokal, Dein Lokal" staunen die Gäste beim Blick auf die Rechnung nicht schlecht. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Meik und Koch Thomas wollen die Konkurrenz in Braunlage (Niedersachsen) mit Fusion-Küche überzeugen. Dabei mixen sie regionale Produkte mit mediterranen und asiatischen Geschmäckern.

Robin Pietsch kommt schon beim ersten Bissen seines Surf & Turf ins Schwärmen. "Ich würde dir ja einen Rat mitgeben, aber es gibt nichts."

Als Thomas und Meik dann Gastronomin Huong (67) aus dem Wernigeröder Restaurant "Orchidea Huong" für die Vorspeise in die Küche einladen, gibt es die erste Kritik.

Beim Tataki mit Wildkräutersalat mixt Thomas viele verschiedene Geschmacksrichtungen zusammen. "Ob es eine gute Idee ist, so viel reinzubringen, da bin ich sehr gespannt", meint Huong.

Die Trüffelflocken sind ihr zwar zu viel des Guten, aber dennoch spricht sie von "Gaumenfreuden" und einer echten "Explosion von Geschmäckern" und gibt Meik überraschende zehn Punkte in der Tendenz.