Wochentag, Jahr, Ort: Dieser Mann weiß gar nichts mehr

Halle (Saale) - In ihrem Berufsalltag wurden Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger aus dem BG Klinikum Bergmannstrost von einem Kamerateam begleitet - jetzt folgt die Ausstrahlung.

Ein zwischenzeitlich bewusstloser Patient wird im Klinikum Bergmannstrost Halle untersucht. © RTLZWEI

Zunächst wird ein Mann bewusstlos in einer Fußgängerpassage gefunden. Als die Rettungskräfte eintreffen, sei er ansprechbar, kooperativ, aber desorientiert gewesen, so ein Sanitäter: "Er wusste nicht, wo er herkommt und wo er hinwill", sagt dieser in der RTLZWEI-Doku "Mensch Retter".

Angekommen im Krankenhaus berichtet der Patient: "Mir taten die Füße weh und dann hab ich mich hingelegt."

Offensichtlich leidet er an einem Gedächtnisverlust (Amnesie), weiß weder den aktuellen Wochentag noch die derzeitige Jahreszahl. Und auch in welcher Stadt er sich befindet, kann er nicht sagen.

Im Gespräch mit dem Hausarzt des Patienten findet Assistenzarzt Marian Teren eine bekannte Alkoholabhängigkeit und eine schizoaffektive Störung heraus, die Schizophrenie und Stimmungsschwankungen beinhaltet.

Mutmaßung: Der Mann könnte durch einen Alkoholentzug einen Krampfanfall erlitten haben. Ob dem so ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben.