"Der letzte Bulle" Henning Baum als Polizist im Einsatz: Plötzlich wird sein Kameramann angegriffen

Leipzig - In der heutigen Zeit Polizist zu sein, ist wahrlich kein leichtes Unterfangen: Nicht nur gibt es seit einigen Jahren einen deutlichen Anstieg an Demonstrationen , die immer öfter aus dem Ruder laufen. Auf der einen Seite scheinen viele Menschen keinen Respekt mehr vor Beamten zu haben, auf der anderen gibt es immer wieder Fälle von Polizeigewalt. Schauspieler Henning Baum (50) hat für die RTL -Doku " Einsatz für Henning Baum " einen Blick hinter die Kulissen gewagt und wurde mit einigen unangenehmen Situationen konfrontiert.

Fünf Monate lang schaute er richtigen Einsatzkräften über die Schulter. "Ich möchte wissen: Was ist los bei der deutschen Polizei ? Warum steht sie ständig in der Kritik? Und wieso verliert sie bei einem Teil der Bürger das Vertrauen?", so Baum am Anfang der Doku.

Nicht direkt als Unterstützung der Polizei, aber um zu sehen, wie die Beamten vorgingen, war Henning Baum auch bei der großen Anti-Corona-Demo in Leipzig am 7. November 2020 dabei. Wie sehr sie aus dem Ruder laufen würde, konnte er damals nicht ahnen.

Auch Schießübungen gehörten zu seiner Zeit bei der Polizei. © RTL

"Ich finde es erschreckend, dass ich, nur weil ich eine Uniform trage und meine Arbeit mache, zur Zielscheibe werde", erzählte er Henning Baum später in anderer Atmosphäre. Es habe auch in Leipzig schon Vorfälle gegeben, in denen Radmuttern an Autos von Beamten manipuliert wurden.

Philipps schwangere Frau Steffi ist natürlich häufig in Sorge um ihren Mann, erzählte sie dem Schauspieler. Nach den Silvester-Krawallen in Connewitz Ende 2019 haben beide Neujahr in der Notaufnahme verbracht.

Doch nicht nur bei Großeinsätzen wie diesen hat Henning Baum Beamte begleitet. Auch im normalen Streifendienst war er dabei, stellte Diebe und Räuber, kam mit Drogen kaufenden Jugendlichen in Kontakt.

Sogar bei einem Tauchgang im Karl-Heine-Kanal wurde er eingesetzt. Eine Erfahrung, die ein mulmiges Gefühl bei ihm hinterließ – und das nicht nur, weil er plötzlich größere Knochen in den Händen hielt. Glücklicherweise keine menschlichen, wie sich herausstellte.

Was er sonst noch im Wasser gefunden und welche Erfahrungen er in den fünf Monaten im Polizeidienst außerdem gemacht hat, seht Ihr in der Doku "Henning Baum im Einsatz – Hinter den Kulissen der Polizei" bei RTL+.