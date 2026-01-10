"Alpenbarbie" Melissa Naschenweng packt aus: Tränen und Hungerstreik in Shanghai

Hamburg - In Österreich ist Melissa Naschenweng (35) längst ein Superstar. Bei der "NDR Talk Show" erzählte sie am Freitag, wie heftig der Weg zur "Alpenbarbie" für sie wirklich war.

Melissa Naschenweng (35) reiste schon am Donnerstag an, um die Sendung nicht zu verpassen. © NDR/Uwe Ernst

Sie war eine der wenigen Gäste, die es zur Sendung nach Hamburg schafften. Während unter anderem Hape Kerkeling (61) abbrechen musste, reiste die Sängerin bereits am Donnerstag an, weil sie unbedingt dabei sein wollte.

Selbst für die Kärntnerin war das Wetter in Hamburg beeindruckend. "Träum ich, oder was ist hier los. Deutschland und so viel Schnee", habe sie auf der Zugfahrt von Berlin nach Hamburg gedacht.

Einen noch viel schwierigeren Weg legte die 35-Jährige zu Beginn ihrer Karriere hinter sich. "Ich komme aus einem Ort mit 33 Einwohnern. Ich wollte eigentlich nicht weg, habe ein Jura-Studium begonnen. Dann kam mein Vater und sagte, da war ich 22 Jahre alt, irgendwann im Leben muss man sich überwinden", erzählte die Österreicherin.

Auf Bitten ihres Vaters nahm sie ein Angebot für eine Autopräsentation in Shanghai an, zusammen mit einer slowenischen Band, die sie nicht kannte. "Ich bin dann hingeflogen und dachte, das Heimweh bringt mich um", so Naschenweng.

Bei der Passkontrolle sei sie in Tränen ausgebrochen, in China habe sie einen Hungerstreik begonnen. Ihrem Vater schrieb die Künstlerin damals eine SMS mit den Worten "Das verzeihe ich dir nie!". Ihre Mutter bat die damals 22-Jährige, sie sofort abzuholen.