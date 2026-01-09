"NDR Talk Show": Etliche Promis sagen kurzfristig ab, so sieht die Gästeliste aus
Hamburg - Frauenpower zum Jahresstart! Die "NDR Talk Show" legt am Freitagabend (22 Uhr/NDR) mit den Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) wieder los - die Gästeliste sieht allerdings anders aus als geplant.
Eigentlich sollten Entertainer Hape Kerkeling (61), die Schauspieler Michaela May (73) und Sigmar Solbach (79), Musikerin Melissa Naschenweng (35), Para-Sportlerin Anna-Lena Forster (30), Comedienne Laura Larsson (36) sowie Jurist und Influencer Tim Hendrik Walter aka Herr Anwalt (41) anwesend sein.
Laut NDR mussten Kerkeling, May, Solbach, Larsson und Walter ihren Besuch jedoch aufgrund von Schneechaos im Norden kurzfristig absagen. Nur Naschenweng und Forster können demnach dabei sein.
Um die Talkshow nicht in ganz kleiner Runde abhalten zu müssen, waren die Verantwortlichen zum Improvisieren gezwungen. "Wir stecken die Köpfe zusammen und überlegen, wie wir heute Abend trotz vieler Gästeabsagen eine spitzen NDR Talk Show für euch zusammenstellen können", erklärte Schöneberger auf Instagram.
Die Moderatorin postete ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit Co-Gastgeberin Tietjen und anderen NDR-Mitarbeitern zu sehen ist. Sie betitelte den Schnappschuss mit den Worten "Winterchaos Januar 2026 - Krisenstab".
Barbara Schöneberg teilt via Instagram Einblick in "NDR Talk Show"-Planung
"NDR Talk Show": Verantwortliche müssen kurzfristig improvisieren
Schnöneberger versicherte, dass die Verantwortlichen ein "super aktuelles Not-Programm" auf die Beine gestellt hätten und empfahl ihren Zuschauern das Einschalten - mittlerweile steht auch fest, wie dieses "Not-Programm" aussieht.
So werden neben Naschenweng und Forster folgende Gäste dabei sein:
- Thomas Ulbrich, Leiter der Breitenausbildung des ASB Hamburg
- Dr. Viola Andresen, Ärztin und "Ernährungs-Doc"
- Frank Böttcher, Wetterexperte
- Ulrich Wickert, Journalist und Autor
- Hinnerk Baumgarten, Moderator
Die "NDR Talk Show" startet am heutigen Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Erstmeldung: 9.10 Uhr. Aktualisiert: 21.15 Uhr
Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha