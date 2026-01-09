"NDR Talk Show": Etliche Promis sagen kurzfristig ab, so sieht die Gästeliste aus

Hamburg - Frauenpower zum Jahresstart! Die " NDR Talk Show " legt am Freitagabend (22 Uhr/NDR) mit den Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) wieder los - die Gästeliste sieht allerdings anders aus als geplant.

Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61) sollte eigentlich am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast sein, musste aber kurzfristig absagen. © Jan Woitas/dpa

Eigentlich sollten Entertainer Hape Kerkeling (61), die Schauspieler Michaela May (73) und Sigmar Solbach (79), Musikerin Melissa Naschenweng (35), Para-Sportlerin Anna-Lena Forster (30), Comedienne Laura Larsson (36) sowie Jurist und Influencer Tim Hendrik Walter aka Herr Anwalt (41) anwesend sein.

Laut NDR mussten Kerkeling, May, Solbach, Larsson und Walter ihren Besuch jedoch aufgrund von Schneechaos im Norden kurzfristig absagen. Nur Naschenweng und Forster können demnach dabei sein.

Um die Talkshow nicht in ganz kleiner Runde abhalten zu müssen, waren die Verantwortlichen zum Improvisieren gezwungen. "Wir stecken die Köpfe zusammen und überlegen, wie wir heute Abend trotz vieler Gästeabsagen eine spitzen NDR Talk Show für euch zusammenstellen können", erklärte Schöneberger auf Instagram.

Die Moderatorin postete ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit Co-Gastgeberin Tietjen und anderen NDR-Mitarbeitern zu sehen ist. Sie betitelte den Schnappschuss mit den Worten "Winterchaos Januar 2026 - Krisenstab".