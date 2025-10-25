Florian David Fitz mit privatem Familiengeständnis in "NDR Talk Show": "Mir wird der Mund verboten"

Hamburg - Als Schauspieler und Drehbuchautor steht Florian David Fitz (50) mit seinem Schaffen in der Öffentlichkeit. Von seinem Privatleben ist jedoch nur wenig bekannt. Umso überraschender, dass der 50-Jährige als Gast in der " NDR Talk Show " am Freitagabend eine Anekdote aus seinem Familienalltag ausplaudert.

Schauspieler Florian David Fitz (50) war am Freitag bei der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

Ab dem 30. Oktober flimmert Fitz in "Not Hit Wonder" in der Rolle als abgehalfterten Popstar über die Kinoleinwand, der nach einem gescheiterten Suizidversuch in der Psychiatrie zu sich selbst findet – eine tragikomische Rolle, die er nicht nur verkörpert, sondern auch selbst geschrieben hat.

Eines der zentralen Themen im Films: Gesang. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51) während der Talkshow möchte die Moderatorin deshalb von dem Schauspieler wissen: "Meine Kinder finden es das Peinlichste auf der Welt, dass ich immer singe. Passiert dir das auch, dass du vor dich hin singst?", fragt die 51-Jährige.

"Ich singe die ganze Zeit und meine Kinder verbieten mir die ganze Zeit den Mund. Und ich kann ja schon ok singen, aber trotzdem wird mir der Mund verboten", plaudert Fitz aus dem Nähkästchen.

Der Publikumsliebling hält sein Familienglück seit jeher streng aus der Öffentlichkeit heraus. 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler Vater von Zwillingen ist. Wer die Mutter seiner Kinder ist oder wie die Familie lebt, verrät er bis heute nicht – auch die Namen seiner Kinder sind bislang ein gut gehütetes Geheimnis.

"Trotzdem kommt: 'Ich kann die Musik nicht hören, hör auf'", plaudert der 50-Jährige in Bezug auf seine Zwilinge weiter aus.