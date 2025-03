"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der " NDR Talk Show " wieder zahlreiche Promis.

Einer von ihnen ist der Schauspieler Christian Friedel (45). Er ist Deutschlands neuer Mann in Hollywood und war bereits zweimal bei der Oscar-Verleihung dabei. Im vergangenen Jahr spielte er in dem Film "The Zone of Interest", der zwei Oscars erhielt, unter anderem als bester internationaler Film, eine Hauptrolle.

Bereits während der Schule unterhielt Friedel seine Mitspieler mit Puppentheater. Während des Studiums wirkte er in Kinderhörspielen mit und wünschte sich im Alter von zwölf Jahren, dass mal Menschen nach Magdeburg kommen und Kinder für einen Film casten. "Ja, die kamen aber nie nach Magdeburg", sagte er.

Der heute 45-Jährige macht aber auch so Karriere, vor allem mit seinen Rollen in "Das Parfüm", "Babylon Berlin" oder "Das weiße Band" machte Friedel sich einen Namen. Nun spielt der Wahl-Dresdner wieder in einer international prämierten Serie: in der dritten Staffel von "The White Lotus", die zuletzt für 23 Emmys nominiert war.

Friedel verkörpert darin einen Hotel-Direktor, der sich hauptsächlich damit beschäftigt, die Bedürfnisse des Hotel-Eigentümers zu kümmern.