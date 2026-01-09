"NDR Talk Show": Diese Promis sind in der ersten Sendung des Jahres zu Gast

Hamburg - Frauenpower zum Jahresstart! Die " NDR Talk Show " legt am Freitagabend (22 Uhr/NDR) mit den Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) wieder los. Das Duo begrüßt einen bunten Mix an prominenten Gästen.

Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61) ist einer der Gäste in der ersten Folge der "NDR Talk Show" im Jahr 2026. © Jan Woitas/dpa

Einer davon ist der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61), der schon früh in seiner Kindheit wusste, über welch komödiantisches Potenzial er verfügt. Während er auf Familienfeiern den Alleinunterhalter gab, war er in der Schule der beliebte Klassenclown.

Im Alter von zwölf Jahren wollte er es wissen und bewarb sich bei Loriot für die Rolle des Kindes Dicki im Fernseh-Sketch "Weihnachten bei den Hoppenstedts" - ohne Erfolg.

Als Erwachsener gelang ihm der Durchbruch und Kerkeling schrieb bundesdeutsche Fernsehgeschichte. In seinen Rollen als Königin Beatrix oder Horst Schlämmer oder mit seinem legendären "Hurz"-Konzert sorgte er für allerbeste Unterhaltung.

Und selbst als Autor ist der mittlerweile 61-Jährige erfolgreich. In seinem Buch "Ich bin dann mal weg" schrieb er über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg, seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" wurde zum Bestseller.

Nach einer Pause ist Kerkeling mittlerweile wieder auf der Kinoleinwand zurück - in der Verfilmung des Theaterstücks "Extrawurst", in der es um Mitglieder eines Tennisclubs in der deutschen Provinz geht und die Debatte, ob ein separater Grill für gläubige Muslime angeschafft werden muss, die Schweinefleisch meiden. Über das Comeback und vieles mehr spricht er in der "NDR Talk Show".