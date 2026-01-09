"NDR Talk Show": Diese Promis sind in der ersten Sendung des Jahres zu Gast
Hamburg - Frauenpower zum Jahresstart! Die "NDR Talk Show" legt am Freitagabend (22 Uhr/NDR) mit den Moderatorinnen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) wieder los. Das Duo begrüßt einen bunten Mix an prominenten Gästen.
Einer davon ist der Schauspieler und Entertainer Hape Kerkeling (61), der schon früh in seiner Kindheit wusste, über welch komödiantisches Potenzial er verfügt. Während er auf Familienfeiern den Alleinunterhalter gab, war er in der Schule der beliebte Klassenclown.
Im Alter von zwölf Jahren wollte er es wissen und bewarb sich bei Loriot für die Rolle des Kindes Dicki im Fernseh-Sketch "Weihnachten bei den Hoppenstedts" - ohne Erfolg.
Als Erwachsener gelang ihm der Durchbruch und Kerkeling schrieb bundesdeutsche Fernsehgeschichte. In seinen Rollen als Königin Beatrix oder Horst Schlämmer oder mit seinem legendären "Hurz"-Konzert sorgte er für allerbeste Unterhaltung.
Und selbst als Autor ist der mittlerweile 61-Jährige erfolgreich. In seinem Buch "Ich bin dann mal weg" schrieb er über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg, seine Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" wurde zum Bestseller.
Nach einer Pause ist Kerkeling mittlerweile wieder auf der Kinoleinwand zurück - in der Verfilmung des Theaterstücks "Extrawurst", in der es um Mitglieder eines Tennisclubs in der deutschen Provinz geht und die Debatte, ob ein separater Grill für gläubige Muslime angeschafft werden muss, die Schweinefleisch meiden. Über das Comeback und vieles mehr spricht er in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Promis in der Sendung vom 9. Januar 2026
- Moderatorin und Comedienne Laura Larsson (36), die ihre eigene TV-Comedy-Show bekommt und im "Neo Social Club" mit drei prominenten Gästen schräge Trends, absurde Clips und jede Menge Internetwahnsinn kommentiert,
- Schauspielerin Michaela May (73) und ihr Kollege Sigmar Solbach (79), die als streitlustiges Ehepaar in "Der Abschiedsbrief" auf der Hamburger Theaterbühne stehen und über ihre gemeinsamen Jahrzehnte im Fernsehgeschäft sprechen,
- Musikerin Melissa Naschenweng (35), die dank ihrer Musik den Spitznamen "Alpenbarbie" erhalten hat und erklärt, wie die Liebe zu ihrem pinken Instrument entstanden ist,
- Jurist und Influencer Tim Hendrik Walter aka Herr Anwalt (41), der im Internet in kurzen Formaten jungen Menschen das Thema Recht näherbringt und mit seinem neuen Buch denen helfen will, die sich zwischen Schulabschluss und Arbeitswelt etwas verloren fühlen,
- Para-Sportlerin (Monoski) Anna-Lena Forster (30), die als größte deutsche Medaillen-Hoffnung für die Paralympischen Winterspiele 2026 gilt und verrät, wie sie sich auf die Spiele in Mailand vorbereitet.
Die "NDR Talk Show" startet am heutigen Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
