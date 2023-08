Nicht nur Drummer, sondern auch Koch und Super-Papa: Tokio Hotels Gustav zeigt seine Talente

Magdeburg - Komplimente von allen Seiten: "Tokio Hotel"-Drummer Gustav Schäfer (34) zeigte beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" am Sonntag, dass er neben dem Takthalten auch ein Koch-Talent und ein toller Papa ist.

Der Schlagzeuger hat nämlich reichlich Übung am Grill. Er selbst veranstaltet Workshops ("Drums&BBQ"), bei denen gemeinsam getrommelt und deftig gegrillt wird.

Hier schlug er sich wacker mit seinen "Grill den Henssler"-Kollegen in den zahlreichen Herausforderungen.

Gemeinsam mit Evelyn Burdecki (34), Internet-Star Knossi (37) und Koch-Coach Alexander Wulf (42) trat der gebürtige Magdeburger im Duell gegen Promi-Koch Steffen Henssler (50) auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark an.

Mittlerweile lebt Gustav Schäfer (34) mit seiner Familie wieder in Magdeburg. © RTL

Der Drummer war durch seine Karriere schon an vielen Orten, doch letztlich hat es ihn immer wieder in seine Heimat verschlagen. Hier lebt er nun nach eigener Aussage "klein und gemütlich" mit seiner Familie im Eigenheim.

Ganz besonders am Herzen liegt ihm seine kleine Tochter, mit der er ein ganz spezielles Ritual hat: die "Yes Days". "Das Ritual hat meine Tochter erfunden. Du musst zu allem Ja und Amen sagen", erklärt Gustav in der Show.

Egal ob Lieblingskekse ohne Pause oder ein spontaner Trip in den Freizeitpark: Zweimal im Jahr darf die Siebenjährige entscheiden, wo es langgeht, ohne dass die Erwachsenen "Nein" sagen. Einzelne Regel soll es aber trotzdem geben, damit das Ganze nicht ausartet.