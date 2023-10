Das macht Harald Maack nach "Notruf Hafenkante": "Es war richtig schön, mal einen Bösen zu spielen!"

"Notruf Hafenkante"-Star Harald Maack (67) beim Eröffnungsabend des Filmfests Hamburg. © Madita Eggers/TAG24

Er wolle vor allem Kollegen treffen und sich von den Filmen überraschen lassen, wie er am Rande des roten Teppichs TAG24 erzählte. Außerdem verriet der Schauspieler Details über seinen ersten Dreh nach seinem Ausstieg bei "Notruf Hafenkante".

Ganz frisch abgedreht hat Maack die Dokufiktion "Der große Streik" mit Peter Lohmeyer (61) und Max Herbrechte (65), wie er im Gespräch mit TAG24 verriet. Anfang Januar nächsten Jahres soll der Fernsehfilm in der ARD laufen.

"Die Doku beruht auf wahren Ereignissen und spielt in den 1950er Jahren in Schleswig-Holstein", so Maack. "Damals haben die Arbeiter der Werften in Kiel in weit über 100 Streiktagen durchgesetzt, dass es Lohnfortzahlungen auch für Arbeiter und nicht nur für Angestellte gibt, was damals noch so war."

Gedreht wurde in Cuxhaven. "Sich für zwei Tage in die 1950er Jahre zurückversetzen zu lassen und auch an Drehorten zu sein, wo man das Gefühl hat, die Zeit ist stehen geblieben, hat einfach nur Spaß gemacht."

Besonders gefreut habe Maack, dass er mal eine ganz andere Facette von sich als bei "Notruf Hafenkante" zeigen durfte: "Es war einfach richtig schön, so ein fiesen, bösen Arbeitgeberpräsidenten zu spielen."