"Notruf Hafenkante": Doku blickt hinter die Kulissen der Erfolgsserie

Auf ein Stuntdouble verzichtet die 48-Jährige übrigens in der Regel: "Ich mache eigentlich immer alles am liebsten selbst, weil ich mir das beweisen möchte. Und weil ich auch keine Umstände machen will. Eigentlich klappt das immer auch ganz gut", erzählt die Darstellerin.

So gewährt Rhea Harder-Vennewald (48), die seit der allerersten Folge die Rolle der Franziska "Franzi" Jung spielt, Zutritt in ihren Wohnwagen am Set. Wichtigstes Inventar darin: eine Kaffeemaschine. "Ohne Kaffee ist es schwierig. Ich brauche wirklich meinen Kaffee frühmorgens", verrät sie lachend.

In einer rund 20-minütigen Dokumentation, die in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, geben die Macher und Schauspieler nun spannende Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Polizeiserie, die in Hamburg spielt und produziert wird.

Lilli Hollunder (38) spielt erst seit 2024 die Rolle der Isabell Novak. Für die Darstellung der Polizistin muss sich die Schauspielerin körperlich fit halten. © ZDF/Boris Laewen

Generell steckt hinter der Produktion der ZDF-Serie jede Menge Arbeit: Eine Folge entsteht in der Regel in sechseinhalb Drehtagen, eine Staffel besteht aus mindestens 25 Folgen. An einer Folge arbeitet ein Team aus etwa 50 Personen. 2025 wird bereits die 500. Folge gedreht.

Während die Außenaufnahmen vor einem echten Wasserschutzpolizeirevier in der Hamburger Speicherstadt gedreht werden, finden die Innenaufnahmen in einem Studio in Tonndorf statt. Vorbild für das Set war dabei die berühmte Hamburger Davidwache auf dem Kiez.

"Am Anfang war es sehr aufregend, in die Uniform zu schlüpfen, inzwischen ist es schon Alltag", berichtet Hollunder, die vor ihrem ersten Drehtag schon einen gewissen Druck gespürt habe. Aber: "Das Team ist so, so süß und herzlich", schwärmt die 38-Jährige.



Zu diesem Team gehört zukünftig auch Zejhun Demirov (32, "Der Lehrer"), der ab 2025 in der Rolle des Malik Hakim zu sehen sein wird - ein Polizist, der mit einer schweren Angststörung zu kämpfen hat.

"Notruf Hafenkante" läuft immer donnerstags um 19.25 Uhr im ZDF oder auf Abruf in der ZDF-Mediathek.