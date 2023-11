HIV-Verdacht bei "Notruf Hafenkante": Mutmaßlicher Junkie greift Notärztin mit Spritze an

Hamburg - Einsatz an den Landungsbrücken: Notärztin Samantha "Sam" Jordan (gespielt von Hanife Sylejmani, 39) wird durch einen vermeintlichen Junkie mit einer Spritze verletzt. Schnell stellt sich heraus, sie kennt ihren Angreifer aus ihrer Einsatzzeit in Afghanistan. Die neue Folge von Notruf Hafenkante "Ausgemustert" läuft am heutigen Donnerstag im TV.