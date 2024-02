"Notruf Hafenkante"-Star klärt Missverständnis auf: "Kauft euch eine Packung Taschentücher!"

Hamburg - Am heutigen Donnerstagabend läuft die " Notruf Hafenkante "-Folge "Wolle und Feines" im ZDF. Im Fokus steht nach langer Zeit mal wieder eine Handlung rund um Jörn "Wolle" Wollenberger. Darsteller Harald Maack (68) hatte diese spezielle Folge den Hafenkantis schon im Vorfeld sehr ans Herz gelegt - eine Empfehlung, die einige missverstanden haben.

Die letzte Folge mit ihm als Wolle laufe am 15. Februar: "Und da empfehle ich auch schon mal, eine Packung Taschentücher zu kaufen." Wie seine Figur von der Hafenkante verabschiedet wird, ist noch nicht bekannt.

"Ich bin wirklich zutiefst gerührt, überall all eure Reaktionen. Danke dafür, aber ich muss mit einem kleinen Missverständnis aufräumen. Es ist einfach eine besondere Folge, nicht die letzte", stellte der Schauspieler klar.

"'Wolle und Feines' betrachte ich als Abschiedsgeschenk der Redaktion und Produktion an mich und meine Figur!", schrieb Maack vor zwei Tagen auf Instagram. Das Wort "Abschied" irritierte hier wohl einige Fans, sodass sich der 68-Jährige sich jetzt noch mal zu Wort meldete.

Wolle mal wieder im Einsatz. In der heutigen Episode wird der Polizeihauptkommissar - zwei Wochen vor seiner Pensionierung - Zeuge eines mutmaßlichen Überfalls und wird dabei selbst verletzt. Er setzt alles daran, den Fall aufzuklären. Auch einer Dame zuliebe, für die er heimlich Gefühle entwickelt hat.

TAG24 traf Harald Maack im vergangenen Jahr beim Hamburger Filmfest. © Madita Eggers/TAG24

Anfang vergangenen Jahres hatte der 68-Jährige - sehr zum Leidwesen der Fans - nach 17 Jahren als "Wolle" seinen (freiwilligen) Ausstieg verkündet. Maack will neue Abenteuer wagen, wie er TAG24 Ende des Jahres verriet.



Nach seiner Rolle als böser Arbeitgeberpräsident in der Dokufiktion "Der große Streik" stehe noch kein nächstes Projekt an, aber der Ex-Hamburger nimmt es locker.

"Als Schauspieler weiß ich, es kann in fünf Minuten oder erst in fünf Monaten das Telefon klingeln, aber mal nicht verplant zu sein, ist auch ganz schön!"

"Wolle und Feines" läuft am heutigen Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.